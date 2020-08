Blíží se Schickův konec v Lipsku? Německý velkoklub už má vyhlédnutého nástupce!

„Poker o Schicka ještě neskončil, i když jednání s AS Řím o českého útočníka skutečně poker připomínají,“ opětovně přiznal sportovní ředitel RB Lipsko Markus Krösche den před čtvrtfinálovou partií Ligy mistrů s Atlétikem Madrid. Podle jeho tvrzení informace, že italský klub veškerá rokování přerušil a požaduje, aby se Schick vrátil do Říma okamžitě poté, co Lipsko skončí své účinkování ve finálovém turnaji, nemají žádný dopad ani na mužstvo, ani na českého legionáře.

„Ve čtvrtek nás čeká nejdůležitější zápas v historii našeho klubu a uděláme všechno proto, abychom se dostali do dalšího kola. Hráči jsou obrovsky motivováni a při každém tréninku to dokazují. Zmiňované zprávy na ně nemají sebemenší vliv a dopad," ujišťoval v portugalském Estorilu, kde se fotbalisté bundesligového Lipska chystají na čtvrteční partii s Atlétikem.

Přitom se ale samozřejmě nemohl vyhnout otázkám dotýkajících se budoucnosti klubu, setrvání Schicka v Lipsku a jednání s AS Řím o pokračování hostování českého reprezentanta. To totiž Krösche a celé klubové vedení preferuje před přestupem, který by přišel na 25 milionů eur.

„Koronavirová pandemie měla a samozřejmě má dopad na naše plány. Původní klubový rozpočet jsme proto upravili, ale i tak žijeme v nejistotě, jak se bude vyvíjet celková ekonomická situace a jaký dopad bude mít na fotbal, Lipsko nevyjímaje," přiznal sportovní ředitel Krösche. „Naším cílem je ekonomická stabilita klubu, abychom byli na budoucnost připraveni i z dlouhodobého hlediska," naznačil, proč preferuje Schickovo hostování.

Mladý norský útočník Alexander Sörloth by mohl podle kuloárních informací nahradit v Lipsku Patrika Schicka.

www.trabzonspor.org.tr

V další kolo jednání s AS Řím o Schickově budoucnosti sice věří, ale z klubového zákulisí proskočily zprávy, že Lipsko už má nachystán náhradní plán, jak zacelit mezery po přestupu Wernera do Chelsea a případném návratu Schicka do Itálie.

Novou akvizicí by se mohl stát čtyřiadvacetiletý norský útočník Alexander Sörloth, který patří anglickém Crystalu Palace. Je hodně podobný svému obletovanému krajanovi Erlingu Haalandovi, jenž dává góly za Drotmund.

Vysoký 194 centimetrů, ale přitom mrštný, výborný hlavičkář a stejně tak střelec. V Crystal Palace se do kádru neprosadil, a proto uplynulou sezonu působil v tureckém Trabzonsporu. V 34 zápasech tam nastřílel 24 gólů. A protože s tureckým týmem si příští ročník Ligy mistrů nezahraje, mělo by pro něho představovat Lipsko a jistota Chamúpions League velké lákadlo.

Smlouvu v Crystal Palace má sice uzavřenu do roku 2022, ale k mání by měl být. A dokonce za necelou čtvrtinu částky, kterou za Schicka požaduje AS Řím. Výstupní klauzule ve smlouvě severského klenotu Sörlotha totiž zní na šest milionů eur.