Fotbalisté Unionu Berlín oslaví výročí stadionu i s fanoušky

Fotbalisté Unionu Berlín si jako první z bundesligových týmů od začátku koronavirové krize zahrají zápas před větším počtem diváků. V sobotu 5. září přivítají druholigový Norimberk v přátelském utkání na počest 100. výročí otevření svého stadionu An der Alten Försterei. Do ochozů by mělo přijít až 5000 fanoušků.