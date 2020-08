Schicka prodají do Německa, ale ne Lipsku! Italové hlásí nečekaný přestupový zvrat za 708 milionů

Senzace je na spadnutí. Italské zdroje avizují nečekané rozuzlení v případě dalšího angažmá Patrika Schicka. AS Řím prý fotbalového útočníka prodává nikoliv do Lipska, kde zatím hostoval, ale do konkurenčního Bayeru Leverkusen. Účastník nového ročníku Evropské ligy má za českého reprezentanta zaplatit 27 milionů eur (708 milionů korun). Schick sice zahájil s Lipskem letní přípravu, hostování mu tam ovšem končí právě dnes.