Volland odešel z Leverkusenu do Monaka, nahradit ho může Schick

Příchod útočníka Patrika Schicka do Leverkusenu je možná zase o něco blíže. Německý ofenzivní fotbalista Kevin Volland totiž přestoupil z německého klubu do Monaka a podle médií by mohl osmadvacetiletého hráče v Bayeru nahradit právě český střelec, který minulou sezonu hrál v Lipsku.