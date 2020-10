Mít kapitánskou pásku byl příjemný pocit, přiznává Gebre Selassie ve své zřejmě poslední sezoně v Brémách

Co se tím pro vás změnilo?

Znamená to pro mě ještě víc zodpovědnosti než předtím, i když v posledních letech jsem ji jako nejdéle působící hráč v klubu taky vnímal mnohem víc. Kapitánská páska ji ještě víc umocnila. Byl to však příjemný pocit, o tom žádná. Ale asi jako jediné se pro mě v ten daný den změnilo, že po mně trenér chtěl, abych před zápasem něco řekl.

Jaký proslov jste si připravil?

Šlo o normální motivační řeč. Vzhledem k naší situaci, co máme za sebou, kdo proti nám stojí a v jaké je situaci soupeř a co budeme potřebovat, abychom zápas zvládli. Řečník se vždy mezi hráči vybírá a tentokrát ho chtěl trenér po mně. Tak nějak se to hodilo, když se v týdnu oficiálně oznámilo, že jsem zástupcem kapitána.

O pásku jste však nikdy moc nestál, probíral to s vámi trenér?

Řešili jsme to. Ptal se mě, jestli do toho chci jít, když je pravděpodobné, že půjde o mou poslední sezonu a zda si ji nechci spíš užít. Řekl jsem, že si ji chci užít i tímto způsobem.

Takže je opravdu poslední?

V této nejisté době asi člověk nemůže říkat nic na sto procent, ale je velká pravděpodobnost, že poslední opravdu bude. Sezona teprve začala a určitě se teď nechci stresovat, kde a jestli vůbec za rok budu hrát. Záleží i na mém těle. Vždy jsem říkal, že nechci končit kariéru ve stadiu, kdy bych měl problém si doma kopnout se svými kluky.

V Brémách jste zároveň i pokladníkem. Na kolik vás páska přijde peněz?

Na nic, však nejsem kapitán, jednoho máme! A sice jsem teď měl pásku na ruce od začátku v soutěžním zápase poprvé, za což se možná v Čechách platí, ale my to tady takhle nemáme. (směje se)

V minulé sezoně jste málem sestoupili, teď máte po čtyřech kolech sedm bodů. Se startem jste spokojen?

Bodově relativně ano, i když i tak jsme ztratili, kde jsme nemuseli. Třeba s Hertou, která vyhrála jen s námi. Ten první zápas jsme jí v podstatě darovali, což je škoda. Platí to i pro poslední zápas ve Freiburgu, i když tam se body berou vždy těžko a s bodem nakonec musíme být podle průběhu utkání spokojeni. Herně to však ještě není úplně optimální. Ale ponaučili jsme se z minulé sezony, kdy jsme zápasy, které byly na vážkách, prohrávali. Teď v nich dokážeme bodovat.

Ještě mi řekněte, jaká opatření proti šíření koronaviru musíte v bundeslize dodržovat?

V podstatě s nikým mimo fotbal se nestýkáme. Maximálně navštívíme rodinu spoluhráče. A všude nosíme roušky, což však platilo celu dobu, tady žádný rozvolňování nebylo. A teď kdekoli na stadionu máme respirátory FFP2. Jasně, v posilovně to nejde, ale v podstatě při jakémkoliv přesouvání z místnosti do místnosti ano, i při masáži. V Brémách je teď taky hodně nakažených a spadáme do rizikové oblasti.

Jak často chodíte na testy?

Minimálně dvakrát do týdne, ten minulý jsme však byli třikrát.