Ponuré jubileum. Věrná manželka se s legendárním kanonýrem pomalu loučí

Jsou svoji dlouhých 53 let. Věrná Uschi bude po boku svého manžela i v úterý, kdy bude Gerdu Müllerovi kulatých 75 let. O nějaké oslavě však nemůže být řeč. Nejlepší kanonýr německé fotbalové historie trpí stařeckou demencí a posledních pět let tráví v pečovatelském domě poblíž Mnichova. Podle kusých zpráv už legendární Bomber nepoznává bývalé spoluhráče, kamarády ani vlastní rodinu. A zdrcená manželka dokonce mluví o blížícím se rozloučení.