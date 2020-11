„V té době moc lidí nepochopilo, že jsem přestoupil z první ligy do Hoffenheimu, jenže já věděl, jaký mají koncept. Trenér Ralf Rangnick poskládal super mančaft a během dvou let jsem zažil dva postupy," vzpomíná dnes bývalý český reprezentant do 21 let, který s Hoffenheimem nakonec před 14 lety vybojoval nejvyšší soutěž. Mimo jiné i se současným hlavním koučem klubu Sebastianem Hoenessem.

Tu si však nikdy nezahrál, neboť po postupu mezi elitu mu skončila smlouva a prodloužení mu nenabídli. „Byl jsem realista a věděl jsem, že mají prostředky a finance na to, že si mohou dovolit mladší a lepší hráče než já," říká smířeně dnes fotbalový agent a majitel sportovní agentury, který se v Německu usídlil.

Finance do klubu pumpoval Dietmar Hopp, majitel významné softwarové firmy SAP. Podle posledního žebříčku Forbes nejbohatších lidí planety mu patří 86. místo. Rodák z nedalekého Heidelbergu jako kluk za Hoffenheim hrál a na přelomu tisíciletí do amatérského klubu z až páté nejvyšší soutěže začal sypat peníze. Následoval výstup vzhůru. Před 12 lety zakončený postupem mezi smetánku. V nedalekém Sinsheimu byla záhy otevřena i moderní aréna pro více než 30 tisíc fanoušků. „Jiný svět, se zázemím v Česku se srovnávat nedá," popisuje Špiláček, který je s bývalým klubem stále v kontaktu.

„Je to svým způsobem atypické. Není to velké město, spíš vesnička, ale přijedete tam a najednou bum, velký bundesligový stadion se špičkovým zázemím," poznamenává obránce Brém Theodor Gebre Selassie, jenž hraje v Německu devátou sezonu.

Hra ambiciózního Hoffenheimu tehdy zaujala i současného kouče Liberce Pavla Hoftycha. „Vzpomínám si, že když postoupili do bundesligy, byli fantastičtí rychlými protiútoky. Tenkrát jsem se na to soustředil a přiznám se, že dva principy se do hry snažím dostat i já. Za prvé Rangnick trénoval na zúženém hřišti, aby přihrávky chodily kolmo nahoru. A za druhé po zpětné přihrávce už hráč nesmí zahrát do strany nebo dozadu," prozrazuje Hoftych inspiraci bundesligovou kometou.

„Hopp si hlavně tenkrát vybral dobré lidi. Není náhoda, že se to samé pod Rangnickem podařilo pak i Lipsku. Je to vlastně stejný model. Spousta fanoušků sice nadává, že nemají historii a tradici, ale já proti tomu nic nemám," oponuje dnes 40letý bývalý defenzivní záložník Špiláček neoblíbenosti, které Hoffenheim či Lipsko s mocnou firmou Red Bull v zádech u sousedů čelí.

„Asi nejvíc jim vadí, že Hoffenheim nemá tradici, že je uměle založený. Což absolutně nechápu. Pan Hopp měl sen založit klub, vytáhnul ho do bundesligy, do Ligy mistrů. Ale ne tak, že by koupil druhou ligu," hájil své barvy na jaře český reprezentant Pavel Kadeřábek, jenž dres Hoffenheimu obléká přes pět let. Dnes se rozpočet klubu odhaduje na 80 milionů eur. Pro srovnání, ten liberecký nedosahuje ani 4 milionů...

„Ta nelibost je cítit a plyne z toho, že jde v uvozovkách o uměle vybudovaný klub. A asi bude nějaký čas trvat, než získá stejně jako Lipsko podobný kredit jako ostatní tradiční kluby. Ale každý někdy začíná od nuly, musí si prostě svou pozici odehrát, což bude pár generací trvat. Každý má svou cestu, ale poslední roky dokazují, že jsou velmi kvalitní tým," říká Gebre Selassie, jenž má s Hoffenheimem čerstvou zkušenost. Před necelými dvěma týdny s ním doma v lize remizoval 1:1.

„Pravděpodobně by z pohledu Liberce šlo o jeho nejtěžší zápas ve skupině, i kdyby byl v plné síle. Individuální kvalitu mají velkou. Asi budou hrát na tři obránce, ale i s námi pak hráli variabilně a chvílemi měli vzadu čtyři obránce," popisuje bývalý český reprezentant. Navíc proti českému celku již může vyrukovat i uzdravený útočník Andrej Kramarič. „Je to jejich klíčový hráč do ofenzivy, který opravdu dokáže sám z ničeho udělat gól. Pokud už bude k dispozici, pro Liberec to bude o to komplikovanější," varuje Gebre Selassie.