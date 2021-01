Darida bude mít opět nového kouče, Hertha odvolala Labbadiu

Český fotbalový reprezentant Vladimír Darida bude mít v Hertě Berlín opět nového trenéra. Vedení klubu dnes odvolalo Bruna Labbadiu, který vedl mužstvo od loňského dubna, i manažera Michaela Preetze. Jako dočasný kouč by se měl na lavičku vrátit Maďar Pál Dárdai, který už Herthu trénoval v letech 2015 až 2019 a nyní působí v klubu u týmu do 16 let.