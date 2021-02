Augsburg - Leverkusen 1:1 Tapsoba získal Leverkusenu v nastavení bod ze hřiště Augsburgu

Augsburg poslal do vedení kuriózním způsobem Florian Niederlechner. Brankář Niklas Lomb při snaze o odkop netrefil míč a domácí útočník pohodlně zakončil do odkryté branky. Z poslední akce zápasu ale srovnal Tapsoba, který si z pozice stopera naběhl před branku a pohotově uklidil do sítě centr z pravé strany.

Schick se tentokrát neprosadil a nenavázal na gól z posledního ligového utkání proti Mohuči a na dvě trefy ze zápasu Evropské lize na hřišti Bernu. Bayer vyhrál v tomto roce jen dvě z devíti bundesligových utkání a je pátý, Augsburgu patří 13. pozice.