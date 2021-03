Gebre Selassie se ukázal jako chladnokrevný útočník. Někdy je lepší, když nemáte na přemýšlení čas, usmál se bývalý reprezentant

Běžela 47. minuta, když si 34letý obránce na hranici šestnáctky naběhl na přihrávku, soupeř mu nedokázal vypíchnout balon a bývalý reprezentant na nic nečekal a pohotově pravačkou v pádu poslal míč k protilehlé tyči. „Někdy je lepší, když je ta situace tak rychlá, že člověk nemá moc času na přemýšlení a je to jasně daný, jen to udělat přesně," poznamenal kapitán Brém, který v bundeslize za devět sezon nasázel jako zadák 23 gólů.

„Na obránce je to dobré číslo, ale kdybych měl současné zkušenosti už v prvních dvou letech v Brémách, měl bych jich na svém kontě víc," konstatoval.

Jak se proti Frankfurtu vůbec ocitl na hrotu? „Předcházela tomu jedna situace, kdy jsem vypíchl soupeři balon, dal jsem ho dopředu našemu útočníkovi a on mi ho vrátil do běhu. Ale hodně přecenil mou rychlost," usmál se autor vyrovnávací branky.

„Zůstal jsem však vysoko presovat, dobíhal jejich gólmana a ten musel míč nekontrolovaně odkopnout. Zařadil jsem se zpátky, abych nebyl v ofsajdu. Kluci získali odražený balon, dobře to vykombinovali a já měl relativně velkou uličku mezi stoperem a halfbekem Kostičem. Ten se mi míč ještě snažil na poslední chvíli vypíchnout, ale místo toho mi ho krásně zpracoval do kroku, normálně bych si ho musel ještě sám připravit. Takhle jsem se soustředil jen na to, abych vystřelil co nejrychleji k tyči, než mě zakřižuje stoper," popsal důležitý zásah. Brémy totiž díky němu ukončili třízápasové čekání na ligový triumf.

„Gól nás vrátil do zápasu, který jsme nezačali úplně ideálně. Prvních dvacet minut jsme byli moc pasivní. Po minulém utkání, ve kterém jsme hru otevřeli a dostali opravdu zbytečný góly, jsme teď chtěli vycházet z kompaktnějšího bloku, který však byl na začátku až moc pasivní," připustil rodák z Velkého Meziříčí, který s parťáky prohrával od deváté minuty.

Frankfurtský Filip Kostič (vlevo) v úporném souboji s brémským Theodorem Gebre Selassiem.

Carmen Jaspersen, ČTK/AP

„Posledních dvacet minut první půle jsme už měli víc příležitostí z brejků. Dali jsme i gól, který nebyl uznán kvůli ofsajdu. V celém zápase byly tři situace, které rozhodčí kontroloval u videa. Můj gól nás vrátil do hry a poté jsme měli iks situací, kdy jsme hrozili z brejků do otevřené obrany a mohli rozhodnout ještě dřív," uzavřel Gebre Selassie, který se po sezoně s Německem rozloučí. Zítra ho měl čekat boj o semifinále domácího poháru na hřišti druholigového Řezna, zápas byl však kvůli výskytu koronaviru v Regensburgu z preventivních důvodů odložen.