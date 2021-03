FIFA schválila, že talent Bayernu Musiala může hrát za Německo

Mezinárodní federace FIFA schválila, že osmnáctiletý záložník Bayernu Mnichov Jamal Musiala může reprezentovat na seniorské úrovni Německo. Talentovaný záložník se sice narodil ve Stuttgartu, od sedmi let ale žil v Anglii, za kterou si loni v listopadu zahrál v týmu do 21 let.