Proč čtyřlístek z Ostrovů absolvuje celý kvalifikační trojboj a kvarteto z bundesligy pouze zápas v Estonsku?

Dalo se očekávat, že březnový sraz fotbalové reprezentace budou vzhledem ke koronavirovým časům provázet problémy. Zvláště v případě legionářů povolaných do národního týmu z Německa a Anglie, neboť Česká republika je na mapě Evropy rizikovou zemí, což ovšem platí v případě hráčů působících v bundeslize i pro Ostrovy. Proto čtveřice Pavlenka, Kadeřábek, Darida a Schick odletí pouze do Talinu a 24. března tam nastoupí ke kvalifikačnímu duelu o postup na mistrovství světa 2022 proti Estonsku.

Pokud by se totiž tito hráči mihli doma v Čechách, nebo dokonce letěli s reprezentací k dalšímu kvalifikačnímu střetnutí do Walesu (30.3.), museli by po návratu do Německa do karantény. Epidemiologická nařízení jsou totiž v zemi našich sousedů přísná a nějaké výjimky neexistují. Natož aby se jich domáhali fotbalisté.

„Navíc pokud bychom požadovali, aby s námi absolvovali celý kvalifikační trojboj, nemusely by je jejich kluby uvolnit," připomněl manažer národního týmu Libor Sionko změnu zanesenou do reglementu FIFA.

Kvalifikační trojboj české reprezentace 24. března Estonsko - ČR Talin, 20:45 27. března ČR - Belgie Praha, 20:45 30. března Wales - ČR Cardiff, 20:45

Podle ní mají kluby právo odmítnout uvolnit své hráče pro národní týmy, pokud v jejich zemích platí, že po návratu z teritorií označených za rizikové musí na pět či více dnů do izolace.

Proto třeba bundesligové kluby necestovaly k odvetám evropských pohárů do Británie a Lipsko hrálo obě osmifinálová střetnutí Ligy mistrů s Liverpoolem v Budapešti, kde najde domov i Borussia Mönchengladbach ve středečním duelu s Manchesterem City.

Proto se v Premier League vzedmula vlna protestů, aby hráči z Jižní Ameriky, Afriky, ale třeba i Portugalska odletěli za svými reprezentačními celky, protože po návratu na Ostrovy by museli do izolace.

Portugalsko se proto raději vzdalo výhody domácího prostředí a sraz národního týmu i kvalifikační střetnutí proti Ázerbájdžánu přesunulo do italského Turína, v Jižní Americe další fázi kvalifikace o účast na MS 2022 v Kataru přeložili na jiný termín.

„Pokračujeme prostě v pandemické době. Na podzim jsme potíže z ní plynoucí zvládli, věřím proto, že zvládneme i vstup do kvalifikace," nezbylo trenérovi české reprezentace Jaroslavu Šilhavému nic jiného než zůstat nad věcí.

Pro čtveřici legionářů z bundesligy je nachystán speciální plán přesunu.

Jiří Pavlenka stejně jako jeho tři spoluhráči z bundesligy poletí za reprezentací jen do Estonska.

„Kadeřábek a Schick se sejdou na malém letišti u Kolína nad Rýnem, Darida a Pavlenka pak na letišťátku u Berlína. Ještě předtím ovšem podstoupí testy na covid-19 prováděné laboratoří UEFA. Do Talinu přiletí privátním letounem po nás a připojí se k výpravě, zpět do Německa je pochopitelně dopraví také privátní letadlo. K dispozici jim bude navíc náš člověk, který se o celý čtyřlístek postará," kvitoval manažer reprezentace Libor Sionko fungující spolupráci s bundesligovými kluby.

Stejně tak velebil vstřícnost klubů z Ostrovů, které se nijak nezpěčovaly, aby za českým národním týmem přiletěli Souček, Coufal, Kalas a Vydra.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal absolvují stejně jako Matěj Vydra a Tomáš Kalas celý kvalifikační trojboj.

West Ham United

„Pro Angličany je fotbal náboženstvím, takže pro legionáře jsou vystaveny výjimky. Ale samozřejmě za předpokladu, že bude dodržen seznam požadavků, jimiž je výjimka podmíněna. Při příletu třeba musí hráči okamžitě odjet do hotelu, nesmí se potkat s vlastní rodinou a podobně," připomněl Sionko, že jinak by legionářům hrozila po návratu na Ostrovy izolace. Desetidenní a ke všemu v hotelu určeném vládou.

Plány na operaci EURO se nemění. Zatím... Připravené plány na letní operaci EURO se zatím v českém táboře nemění. „Zaregistrovali jsme mediální výstupy, že pořadatelství tří z dvanácti měst je v ohrožení. Vedle Bilbaa a Dublinu jde i o Glasgow. Zatím to ovšem považujeme za mediální spekulace, protože oficiální informace UEFA mluví pořád o dvanácti městech, kde se má šampionát konat," potvrdil manažer českého národního týmu Libor Sionko. „Doba nás ale malinko vyškolila, takže víme, že co platí dnes, může se zítra změnit. Proto se bavíme i o variantě, že by se v Glasgowě nehrálo," připomněl, že reprezentace si za dočasný domov během mistrovství Evropy vybrala Edinburgh. „UEFA by nám nabídla záložní variantu, my ale dopředu posuzujeme i eventualitu, jak se zachovat, kdyby nám nevyhovovala. Uvidíme, jak bude znít konečné rozhodnutí UEFA. Zatím ovšem nemáme tušení, kdy padne a kdy bude oznámeno."

„Děláme proto vše, aby nedošlo k pochybení. Zvlášť, když komunikace s kluby v Anglii perfektně funguje. I kontakty na klubové a reprezentační lékaře jsme si navzájem vyměnili, kdyby nedej bože došlo k nějakým problémům," pronesl manažer reprezentace potichu a hodně opatrně, trenér Šilhavý se přesto při těchto slovech trochu orosil.