Šok pro Bayern! Lewandowski na odchodu?

"Sky Sports má informace, že Lewandowski, kterému bude v sobotu 33 let, je v Bayernu šťastný, přesto by ještě do svých 35 let chtěl přestoupit do jiného špičkového evropského klubu. Bayern by ho však rád udržel do konce smlouvy v roce 2023, takže nejlepší hráč roku podle FIFA a UEFA bude pravděpodobně hodně drahý," uvedl Sky Sports. Bayern aktuálně Lewandowského ocenil na více než 100 milionů liber.

Polský reprezentant získal v bavorském klubu sedm mistrovských titulů a loni s ním zvítězil i v Lize mistrů. V minulém ročníku německé nejvyšší soutěže nastřílel 41 branek, čímž překonal 49 let starý rekord Gerda Müllera.