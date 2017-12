Trapná komedie! Trenérovi hrozí za teatrální pád trest

Za stavu 1:0 pro hosty v 75. minutě zápasu Zakaria pospíchal do zámezí u lavičky Leverkusenu pro míč, aby jej vhodil do hry. V tu chvíli se mu trenér soupeře připletl do cesty. Rodák ze Zairu se švýcarským pasem se ho při obíhání jen lehce dotkl, avšak téměř 190 cm vysoký Herrlich situaci přifilmoval a teatrálně se skácel na zem.

Domácí hráče i fanoušky „divadlo" kouče hostí se zjevnou snahou o zdržování hry rozzlobilo, a přestože se bývalý útočník Leverkusenu i německé reprezentace po zápase za své jednání omluvil, disciplinární komise si ho předvolala, aby své extempore vysvětlil. Rozhodnutí má padnout po Novém roce, Herrlichovi hrozí finanční postih.