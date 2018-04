Parťáci byli paf, že slaví první trefu. Teď chce český zadák přímo do Ligy mistrů

Sedmdesát sedm zápasů potřeboval český fotbalový obránce Pavel Kadeřábek ve službách Hoffenheimu, aby mohl slavit první trefu v německé nejvyšší soutěži. Pětadvacetiletý zadák, který odešel do bundesligy ze Sparty v létě 2015, se dočkal premiérového střeleckého zápisu při sobotním utkání na hřišti Lipska, kdy svým zásahem obstaral vítěznou branku hostů.

Jste rád, že čekání na první trefu v bundeslize je u konce?

Rekordmanem asi nejsem, ale doufal jsem, že se prosadím dříve. Pochopitelně mě těší, že v kolonce vstřelených gólů není nula. Šlo hlavně o důležitou trefu z týmového hlediska.

Jak reagovali spoluhráči na vaši první branku v německé nejvyšší soutěži?

Spousta z nich nevěděla, že jsem dosud žádnou nedal. Pro mnohé šlo o překvapení. Reakce byly pozitivní, ale já byl vylosovaný na dopingovou kontrolu, takže euforii v šatně jsem si neužil naplno. Nicméně následně v autobuse i letadle mi všichni gratulovali.

Zvyšoval jste těsně před přestávkou na rozdíl tří branek. Nakonec jste vyhráli 5:2. Vyšel Hoffenheimu zápas v Lipsku dokonale?

Když se vyhraje takovým rozdílem, řekne si každý, že všechno vyšlo na sto procent. Nebylo to úplně optimální. Ale jde o super vítězství. Chtěli jsme se dostat do boje o Ligu mistrů. Nechceme o tom mluvit, ale všichni vidíme, že šance existuje.

V minulém ročníku bundesligy jste si zajistili právo startu v předkole Ligy mistrů, kde jste neuspěli a hráli Evropskou ligu. Je nejprestižnější klubová soutěž hlavní motivací?

Možnost startu v Champions League máme v hlavách. Minulý rok jsme skončili čtvrtí a šli do předkola, nyní čtvrtá příčka garantuje přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů, což je mimořádně lákavé. Ale stejné lákadlo je to i pro další kluby. Všichni pozici garantující Ligu mistrů chtějí.

Už osm zápasů v řadě jste neprohráli. Dodává týmu skvostná série hodně energie?

Jde o super bilanci, za níž jsme moc rádi. Atmosféra v kabině je suprová. Ale může přijít série prohraných zápasů, tudíž je na nás, abychom si tu současnou sérii užívali a vytěžili z ní co nejvíce.

Za Hoffenheim nastupujete pravidelně, daří se vám herně. Není opět po necelém půlroce aktuální možnost vašeho přestupu?

Soustředím se na výkony v Hoffenheimu. Nemá smysl přemýšlet nad něčím jiným. Uvidíme v létě. Teď chci mít čistou hlavu na finiš sezóny a boj o co nejlepší umístění Hoffenheimu.