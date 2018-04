Parádní trefa! Konkurent českého brankáře dostal gól z osmdesáti metrů

Takový kousek, jaký se povedl brankáři z Jeny, se často nevidí. I pro belgického gólmana je to novinka, povedlo se mu vstřelit první gól v sezóně... Ale vzpomínat na báječný zásah bude jistě dlouho on i fanoušci. A to nejen v Jeně, ale i v Brémách.

Rezerva Werderu totiž porážkou 2:4 (v poločase vedla 2:0) jen zpečetila sestup ze třetí německé ligy. Brankář Brém Eric Oelschlägel má o nechtěnou popularitu postaráno. Zdá se, že český gólman Jiří Pavlenka, který chytá za áčko bundesligu, nemusí mít z téhle konkurence strach.