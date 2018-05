Můj gól pojistil postup do Ligy mistrů, libuje si Kadeřábek

Obránce Pavel Kadeřábek vstřelil v sobotním duelu posledního kola bundesligy gól na 3:1 do sítě Dortmundu. Pojistil tím svému Hoffenheimu třetí místo v tabulce a tím i přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Sen šestadvacetiletého českého reprezentanta zahrát si tuto soutěž se tak naplňuje, jak potvrdil v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Slavíte třetí místo v bundeslize i vstřelený gól. Jak vaše trefa vypadala?

Je to největší úspěch Hoffenhemimu v desetiletém účinkování v bundeslize. Ten gól jsem dal po naší standardce ze strany, kdy hráči Dortmundu vykopávali míč z brankové čáry. Došlo k dalšímu souboji a gólman soupeře vyboxoval balón přímo ke mně na malé vápno, odkud jsem ho pravačkou ze vzduchu propálil do sítě. Bylo to s tečí brankáře. Levou nohou bych to asi nedal (smích).

Věřili jste v tu chvíli, že už utkání neztratíte?

My jsme byli závislí i na výsledku zápasu Leverkusenu s Hannoverem, který jsme neznali. Abychom přeskočili Dortmund na třetí příčku, potřebovali jsme vyhrát o dva góly, takže ten můj na 3:1 byl v tomto ohledu důležitý. Věděli jsme, že to musíme udržet. Do ničeho jsme je už nepustili. V závěru jsme se dozvěděli, že Leverkusen vede, což vyhovovalo i Borussii, která měla jistotu čtvrtého místa, z nějž se také jde do skupiny Ligy mistrů. Pak už se ani jeden mančaft nikam nehnal. Výsledek vyhovoval oběma.

Před startem jara jste říkal, že se cítíte v Hoffenheimu výborně, ale aby to bylo skvělé, chybí tomu gól. Už se tedy cítíte skvěle?

Teď se opravdu cítím super skvěle, protože na jaře jsem dal dva góly a ten sobotní krásně uzavřel moji nejlepší sezónu tady. Přišlo to po dvou a půl sezónách. Pro mne je nejdůležitější týmový úspěch. Jsme třetí a zahrajeme si přímo skupinu Ligy mistrů. Loni jsme o ni přišli v play off s Liverpoolem, ale v Hoffenheimu se hrála poprvé v historii Evropská liga, teď to bude nejkvalitnější klubová soutěž na světě. A góly? Je to moc fajn, ale spíš pro můj dobrý vnitřní pocit, který je samozřejmě úžasný, zejména, když potvrdíte přímý postup do Ligy mistrů.

Co vás tenhle gól v kabině stál?

Něco mě stála první trefa do sítě Lipska, ale nedával jsem nic do pokladny, přinesl jsem občerstvení. Za ten sobotní gól bych naopak mohl něco dostat já (smích).

Jaké byly po utkání oslavy?

Hned po zápase vběhli diváci na hřiště, takže nás dvacet bylo rozptýleno mezi deseti tisíci fanoušky. Po chvíli jsme odešli do kabiny, kde jsme trochu slavili, a když se fanoušci vrátili na tribuny, tak jsme jim vyběhli poděkovat. Večer jsme měli posezení s manželkami a všemi lidmi z klubu. Nic velkého, ale bylo to moc fajn. V neděli už jsme s rodinou vyrazili domů do Prahy.

Dokážete doma porazit Bayern, Dortmund, ale také ztratit body s týmy, které jsou v tabulce pod vámi, čím si to vysvětlujete?

Takhle to je u spousty týmů všude na světě. Na ty silné a slavné se vyhecujete, porazíte je, ale pak prohrajete dvakrát s někým slabším. V bundeslize je navíc každý zápas nesmírně těžký, na úrovni evropských pohárů, ať hrajete s kýmkoliv a kdekoliv. Kolikrát je snazší porazit doma Bayern, než pak vyhrát v Brémách.

Mluví se o zájmu jiných klubů o vaše služby. Zůstanete v Hoffenheimu, nebo zamíříte výš?

Nějaké spekulace jsem četl na internetu. V tuhle chvíli nevím a je to pro mne těžké. Na jednu stranu si mohu v Hoffenheimu zahrát Ligu mistrů, na druhou bych samozřejmě rád šel do velkého klubu... Uvidíme, co bude v létě, nechávám to otevřené, nebráním se žádné variantě.

Mluví se také o velkém zájmu o trenéra Nagelsmanna i některé další hráče. Předpokládáte v létě spíš odchody z Hoffenheimu, nebo naopak posílení kádru?

Prodávat se podle mne nebude. Spíš budeme posilovat, možnost zahrát si Ligu mistrů jistě přiláká hodně hráčů.

Bayern je suverénní král bundesligy. Co by se muselo stát, aby ho někdo sesadil?

To je těžké. Bayern sice prohraje u nás, ale jeho výhodou oproti ostatním je, že si uhraje ty\ zápasy s přímými konkurenty. S takovými soupeři, na rozdíl od Schalke, Dortmundu i ostatních, ztrácí minimálně. To je pak klíčové. Má nejstabilnější formu. Nevím, jestli ho v nejbližších letech někdo sesadí.

Jaké máte plány na léto? Zúčastníte se červnové akce reprezentace?

Těšíme se na naše nejbližší a přátele jak v Praze, tak i v Krnově, odkud pochází manželka. Plánujeme také moře a rakouské hory. Chceme si to užít, být v klidu, odpočívat. Co se týká reprezentačního srazu, mluvil jsem s trenérem Jarolímem. Mám trochu natažený sval, uvidíme, jak se situace za těch čtrnáct dní vyvine. Rozhodně nechci zranění zhoršit, naopak se musím doléčit, abych byl připravený na novou sezónu. Vždyť mě v ní čeká nejen bundesliga, ale i Liga mistrů a s reprezentací Liga národů. Uzdravit se je teď nejpodstatnější.