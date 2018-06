Hoffenheim příští rok přijde o trenéra, Nagelsmann se ujme Lipska

Úspěšný trenér Julian Nagelsmann po nadcházející sezóně opustí fotbalisty Hoffenheimu, které na jaře dovedl k třetímu místu v německé lize a premiérovému postupu do Ligy mistrů. I když má třicetiletý kouč smlouvu až do roku 2021, rozhodl se využít výstupní klauzuli. Podle německých médií odejde do Lipska, které za něj zaplatí odstupné pět milionů eur (129 miliónů korun).