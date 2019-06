Kotal skončí u reprezentace do 17 let a převezme B-tým Sparty

Trenér Václav Kotal na konci června opustí fotbalovou reprezentaci do 17 let a převezme nově vznikající B-tým pražské Sparty, který bude v příští sezoně hrát třetí ligu. Šestašedesátiletý kouč už v minulosti sparťanskou rezervu vedl a postoupil s ní do druhé nejvyšší soutěže.