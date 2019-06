Rekord Hejkala strašil celou dovolenou. Na dvě ze tří posil si ještě musí počkat

První trénink absolvoval ve srovnání s loňskou ligovou sezonou, jejíž závěr Severočeši hrubě nezvládli a „vyšperkovali" jej osmibrankovou prohrou v konfrontaci s Mladou Boleslaví, značně obměněný kádr. Pryč je obránce Hošek, záložníci Luts a Soungole, jen s rezervním týmem se připravuje Krob.

„Nechceme se Honzy Kroba zbavit. Je na něm a jeho přístupu, zda se vrátí do prvního týmu," tvrdí Hejkal v připomínce faktu, že zkušený obránce byl označen za jednoho z hlavních viníků osmibrankového přídělu od Boleslavi ve Skupině o Evropskou ligu.

„Tenhle rekord mě pronásledoval celou dovolenou. Přišlo mi, že jsem v televizi pořád jen narážel na analýzu nadstavbové části a náš výsledek. Strašně mi to vadí. A chtěl bych, aby to stejně měli i hráči. Nicméně mám pocit, že to tak není. I proto jsme sáhli k obměně," vykládal Hejkal.

Fotbalisté FK Teplice zahájili na hřišti v Proboštově letní přípravu. K hráčům promlouvá trenér Stanislav Hejkal.

Ondřej Hájek, ČTK

Jeho tým rozšířili junioři Hasil, Šimeček, Šup, na testy dorazil Kostka nastupující dosud v třetí nejvyšší soutěži. Hlavními posilami jsou však krajní obránce Manel Royo ze Španělska, ruský záložník Jevgenij Nazarov a útočník Jakub Mareš. První trénink však stihl jen Nazarov, který se připojil až v jeho průběhu po absolvování zdravotní prohlídky.

„Procestovali jsme Evropu křížem krážem. Nechtěli jsme žádné odložené hráče. Těžko dosáhneme na kluky z Rakouska či Německa, v tuzemsku zase hráči preferují Slavii, Plzeň, Spartu a Ostravu. S cizinci jde člověk vždy trošku do rizika, ale tyhle jsem si sám vybral, tak věřím, že uspějí," poznamenal Hejkal na adresu španělského borce přicházejícího z třetiligového FC Barakaldo a ruského mladíka z Krasnodaru.

Severočeši mají v hledáčku ještě dva hráče z tuzemské ligy. „Jde o ofenzivní fotbalisty, dvaadvacet a třiadvacet let. Věřím, že se podaří jejich přestup zrealizovat a stanou se pro klub posilami," přál si Hejkal, který plánuje v menší míře využívat dosavadního kapitána Admira Ljevakoviče. „Máme ústní dohodu, že jeho porce minut v zápasech bude menší," připustil Hejkal, že bosenský záložník postupně uvolní místo mladším spoluhráčům.

Jednu posilu získali Severočeši i do realizačního týmu. Na post trenéra brankářů přišel Kamil Čontofalský, který dosud vedle juniorku pražské Slavie. Nahradil Patrika Koláře, který odešel z rodinných důvodů.

„Minulý pátek mi volal Štěpán Vachoušek. Chvilku jsem nad nabídkou přemýšlel. Na jedné straně bylo dojíždění do Teplic, ale převážilo, že jde o šanci z první ligy. Navíc v Litvínově žijí moje děti. Ve Slavii mi k odchodu dali souhlas, takže nebylo co řešit," usmíval se Čontofalský, který mim jiné během kariéry působil v Bohemians, Slavii, kyperském AEL Limassol, řecké Larise a ruském Zenitu Petrohrad, s nímž vyhrál Pohár UEFA.

Po ukončení kariéry v druhé americké lize (Tampa Bay) v prosinci 2015 působil jako trenér brankářů v druholigovém Táborsku, následně se přesunul do Slavie. „Mladé může člověk ještě něco naučit, pracovat na jejich stylu. V lize je to více o komunikaci, přípravě a psychickém naladění," přemítal Čontofalský před prvním tréninkem se Severočechy, kde bude dohlížet na trojici Tomáš Grigar, Jakub Diviš, Luděk Němeček.