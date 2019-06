Sparta hlásí čtvrtou letní posilu. Na tři roky se jí upsal český reprezentant

Fotbalová Sparta se dohodla s Jabloncem na přestupu záložníka Michala Trávníka. Český reprezentant uzavřel na Letné smlouvu na tři roky. Pětadvacetiletý hráč se stává čtvrtou letní posilou letenského týmu. V Jablonci působil v předchozích čtyřech letech a propracoval se z něj i do národního týmu. Podle zákulisních informací bude stát přes 40 milionů korun, což z něj dělá zatím nějvětší letní přestup na české scéně. Ze Střelnice by do Sparty měl dorazit ještě stoper David Lischka.