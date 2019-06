Sparta dolaďuje pátou posilu, Kaya a spol. se na start přípravy vracejí, Vácha je v béčku

Letenského mužstva se chopil nový trenér Václav Jílek. Z Olomouce si přivedl Jiřího Saňáka, druhým asistentem je Michal Horňák, který dokončil minulou sezonu jako dočasný hlavní kouč. Ze starého realizačního týmu tak chybí Radoslav Kováč či Daniel Zítka.

S mužstvem naopak zahájili přípravu záložník Tal Ben Chaim či stoper Semih Kaya, po Africkém poháru se vrátí také Georges Mandjeck. Dostanou šanci vybojovat si místo v týmu.

Trenér Václav Jílek má na startu přípravy k dispozici 23 hráčů. Další fotbalisté, kteří si prodloužili sezónu o reprezentační sraz, dorazí později!



Další podrobnosti na tiskové konferenci, kterou budeme vysílat živě od 10:00.

„Většinu hráčů znám, nebo jsem k nim měl blízko. Navrátilce jsem ale neznal a je otázka nejbližšího vývoje, abych se s nimi hlavně na hřišti seznámil," avizuje trenér Václav Jílek.

Pamětník titulu v nové roli

Jeden z mála pamětníků posledního titulu Lukáš Vácha se stal lídrem nově založeného béčka ve třetí lize.

„Nebude pokračovat v áčku a chci mu moc poděkovat za to, co pro Spartu odvedl. Byl tady dlouhou dobu. Idea je, že on by měl být lídr pro mladší kluky," vysvětluje sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Ambice je hned postoupit do druhé ligy. Máme s Vašonem dohodu, že kdyby přišla zajímavá nabídka, tak za něj nebudeme požadovat žádné odstupné," dodává.

V realizačním týmu A mužstva končí asistenti Petr Janoušek a Radoslav Kováč, fyzioterapeut Lukáš Marešovský a videotechnik Roman Hlaváč. Na vlastní žádost ze Sparty odchází trenér brankářů Daniel Zítka. Všem pěti děkujeme za práci, kterou ve Spartě odvedli!

V rekonvalescenci pokračují Bořek Dočkal, Václav Drchal, Lukáš Juliš (návrat z hostování v Bohemians Praha 1905), Filip Panák a Matěj Pulkrab. Na odchodu jsou Vukadin Vukadinović a Bogdan Vatajelu.

"Na oba máme nabídky, řešíme s potenciálními novými kluby jejich budoucnost," předesílá Rosický.

Lischka přichází na druhý pokus

Na spadnutí je příchod stopera Davida Lischky z Jablonce. Na Letné se objevil již v zimě, jeho kariéru však zastavila operace srdce. Teď se k fotbalu vrací a měl by vyřešit dlouhodobé sparťanské problémy se stoperskou dvojicí.

„Snad přestup dobře dopadne. Bylo by ideální postavit zlepšení defenzivy na něm, ale měl své problémy, půl roku nehrál fotbal. Nároky budou na Davida postupné, nebereme to zhurta. Nehodíme na něj všechno rovnou," ujišťuje Rosický.