Souček zůstává ve Slavii. Zájemci ho mohou vykoupit za 400 milionů, jeden už se našel

Spekulace o odchodu klíčového muže mistrovské Slavie jsou u konce. Vršovický klub prodloužil s čtyřiadvacetiletým kapitánem Tomášem Součkem smlouvu na dalších pět let. Zahrnuje výstupní doložku o případném uvolnění za 15 milionů eur (téměř 400 milionů Kč), která ovšem vstoupí v platnost až v dalším přestupním termínu. „Už teď se ovšem zahraniční zájemce, který byl ochoten tuto částku okamžitě zaplatit, našel,“ prozradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, když s čtyřiadvacetiletý Součkem podpisem prolongoval smlouvu.

Po triumfu Slavie v domácím poháru i v lize ležely v Edenu na stole nabídky osmi evropských klubů, které byly ochotné akceptovat deset milionů eur požadovaných Slavií za Součka. Dva z nich dokonce přihodily dva miliony navrch, aby ty ostatní trumfly.

„Je to tak," přitakal nejvyšší slávistický boss Tvrdík, když po podpisu nové smlouvy předal Součkovi červenobílý dres, na němž letopočet 2024 symbolicky připomíná, na jak dlouho se klubu upsal. A za patnáct milionů eur, které za něho bude muset případný zájemce zaplatit.

A to se ještě po skončení ligy podivoval deset milionům.

„Aby ne. Zaplatit čtvrt miliardy korun za takové kopyto jako jsem já," žertoval na slavnostním ligovém Galavečeru, kde ho vyhlásili nejlepším hráčem skončeného ročníku nejvyšší fotbalové soutěže.

„Utahoval jsem si sám za sebe a utahuji si sebe pořád. Ale už to, že se najdou kluby, které za mě chtějí dát takové peníze, představuje obrovskou motivaci. Obzvlášť teď, kdy se suma zvýšila o dalších pět milionů. Máme skvělý tým plný skvělých hráčů, takže věřím, že budeme posouvat stále výš. A pak se třeba najde tým, který na mě uplatní výstupní klauzuli obsaženou ve smlouvě," rozpovídal se po prodloužení smlouvy Souček.

„Takový klub už se našel," přidal jen tak mimochodem Jaroslav Tvrdík. „Mámě zájemce, který chtěl patnáct milionů za Tomáše zaplatit okamžitě. Musel jsem ho proto upozornit, že klauzule vstoupí v platnost až v prosinci. Minimálně do té doby zůstane Souček ve Slavii."

Pro mistrovský klub je pochopitelně prioritou postup do základní fáze Ligy mistrů.

„Proto bylo naším cílem nikoli posilovat stávající hráčská kádr, ale udržet ho pohromadě. Souček je jeho základním pilířem, takže bylo důležité, aby zůstal," potvrzoval Tvrdík, že pro něho, stejně jako pro sportovního ředitele Jana Nezmara představovalo prioritu Součka v Edenu udržet.

„Řešili jsme různé varianty, ale nakonec jsme se shodli, že setrvání v Edenu je pro mě variantou nejlepší. Zvláště, když je před námi kvalifikace o Champions League. Usoudil jsem, že odchod do Turecka nebo Ruska by vhodný nebyl, a že čas, kdy se se ozve klub z top ligy hrající o evropské poháry, třeba přijde. Alespoň v to doufám," netajil slávistický kapitán, že o Anglii, Německu či třeba Itálii samozřejmě sní dál.

„Teď ale máme jistotu, že Souček u nás minimálně půl roku zůstane. Pochopitelně že jsme tomu uzpůsobily podmínky, které jeho nová smlouva obsahuje. Vždyť díky Tomášovi roste nejen sportovní hodnota, ale i příjmy klubu," nepopíral slávistický šéf Tvrdík, že byl k pilíři mistrovského týmu štědrý.

„Jsem rád, že se všechno vyřešilo a rozhodlo tak rychle. Slavia mi nabídla pětiletý kontrakt, což pro mě představuje velkou výzvu. Zvláště, když je před námi kvalifikace o Ligu mistrů a je naším cílem, abychom se do ní dostali. Chtěl jsem totiž zahájit přípravu na novou sezonu s klubem, v němž budu hrát. A to se mi splnilo, přidával Souček, který si k podpisu smlouvy odskočil z dovolené. Stejně jako další reprezentanti ze Slavie ji má totiž o týden delší než jeho spoluhráči.

„Původně jsme chtěli k moři, ale naší malé je teprve pět měsíců, takže jsme nevěděli, jak by cestu letadlem snášela. A navíc jde jen o sedm dnů, které máme proti ostatním navrch. I wellnes v Poděbradech si užijeme," prozradil, že s partnerkou dali nakonec přednost tuzemsku.

Během volna bude mít dost času i na přemýšlení, kam až může vyšplhat částka, kterou za něho bude Slavia ve finále požadovat. Pokud by se totiž dostala do skupinové fáze Ligy mistrů a Souček na evropské scéně podával stejné výkony, jako na jaře v domácí soutěži a v Evropské lize, u patnácti milionů by zůstat nemuselo.

„Sám nevím, kam by ta suma ještě mohla vyšplhat," rozesmál se Souček při představě, že ani u 400 milionů korun by Slavie nemusela zůsta