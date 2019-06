Sigmu čeká dřina! Látal bude klást důraz na kondici a pořádek v kabině

Žádná nostalgie, ani emoce. Tak charakterizoval svůj návrat na Andrův stadión nový kouč olomouckých fotbalistů Radoslav Látal, když v pondělí dorazil k úvodnímu tréninku na novou sezonu, ač v Sigmě léta působil a odrazil se z ní do velkého fotbalu. „Všechno je jiné, dlouho jsem tady nebyl, ani jsem to tu nepoznal. Je to, jako bych přišel do zcela nového prostředí," vysvětlil devětačtyřicetiletý trenér.

Látal nemíní zůstat u starých pořádků. Změnit chce především herní styl týmu a klást bude velký důraz na kondiční připravenost hráčů. „Sigmu jsem sledoval, vím, co praktikovala. Nechci teď říkat, že jiné bude to, či ono. Mám však samozřejmě svoji představu. Hráčům jsem řekl, že startuje nová éra, že všichni začínají od nuly. Na to, co bylo, zapomeňte, pojďte se dívat dopředu. Změny nastanou, každý ale máte šanci," prozradil kouč.

Zároveň zdůraznil, že hráči nachystaní perfektně fyzicky, jsou v jeho filozofii základem. „Fotbal v nynější době bolí. Bez kondice to prostě nejde," podotkl s tím, že zásadní pro něj je i pořádek v kabině. „Když se to tam rozdělí na skupinky, nemůže to fungovat ani na hřišti. Všichni musí táhnout za jeden provaz," tvrdí Látal.

Nový trenér fotbalové Sigmy Olomouc Radoslav Látal sleduje tým na startu letní přípravy.

Luděk Peřina, ČTK

Na úvod přípravy se mu hlásilo 30 hráčů, 26 do pole a čtyři gólmani. Chyběli mezi nimi Kalvach (Plzeň), Lalkovič (Baník) a Chvátal (hledá si nové angažmá). Posilu zatím Hanáci neohlásili žádnou. Látal ale kvůli tomu nepanikaří,

„Máme vytipovaných několik hráčů. Tento týden by se jednání měla pořádně rozběhnout. Chceme dva až tři hráče, především do útoku a středu pole. Jde o fotbalisty, kteří už jsou prověření, co už něco odehráli. Znám je i osobně a vím, co od nich mohu očekávat. Věřím, že vybereme dobře a přijdou hráči, kteří ihned zapadnou do základního kádru a budou posilami," uvedl nový lodivod Hanáků s tím, že v užším kádru si na rozdíl od svého předchůdce Václava Jílka ponechá i několik talentovaných mladíků z vlastní líhně.

„S vedením jsme se domluvili, že se třemi až čtyřmi budeme pracovat. Pokud prokáží, že na to mají, dostanou i šanci. Bude to výhradně o výkonnosti," konstatoval Látal.

Záložník Radek Látal, syn trenéra, na startu přípravy fotbalové Sigmy Olomouc.

Luděk Peřina, ČTK

Protekci nebude mít ani jeho dvaadvacetiletý syn Radek. „Budu na něj hledět stejně jako na ostatní. Tím, že jsem tady, to však bude mít těžší. Nechte ho ale být. Moc se na mě jako trenéra netěší. Už je z toho vystrašený," dodal s úsměvem.

Sigma v rámci přípravy odehraje celkem šest zápasů, z toho dva na soustředění v rakouském Kaprunu, které absolvuje od 3. do 9. července.