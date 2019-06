Baník začal bez Baroše. Mám ho na seznamu, tvrdí trenér Páník

„Dostal jsem od sportovního manažera seznam hráčů, podle kterého jedu. Laštůvka je tam napsaný od prvního dne, Baroš má delší dovolenou. Ale obě jména tam jsou," pousmál se trenér Baníku Bohumil Páník.

Oběma zkušeným borcům končí v Baníku smlouva, o oba trenér Bohumil Páník ale velmi stojí. „S Milanem jsme se bavili ještě před koncem sezony, ale je to vždycky na hráči, jak se cítí a podobně. Některé věci neuspěcháte," řekl Páník.

Zklamaný brankář Ostravy Jan Laštůvka po skončení zápasu o postup do Evropské ligy.

Petr Sznapka, ČTK

„Samozřejmě všichni věříme, že Bary bude pokračovat, ale je to na něm. Domluvili jsme se, že dostane týden volna navíc, ale v pondělí se bude hlásit. Věřím, že má chuť. Poslední slovo ale patří jemu," dovysvětlil sportovní manažer Baníku Marek Jankulovski. Do tréninkového procesu se v pondělí odpoledne na hřišti v Ostravě-Radvanicích hlásil i stoper Patrizio Stronati, o kterého usiloval polský Lech Poznaň. „Jednali jsme, ale kluby se nedohodly. Přestupové okno je nicméně dlouhé a může se stát cokoliv," dodal Jankulovski.

Páník se ztráty klíčového stopera neobává. „Znám polské mančafty, vím, jak se chovají na trhu. Mají nejradši, když přicházejí volní hráči zadarmo. Věděl jsem, že ty dva až tři miliony eur nedají, takže jsem byl absolutně v klidu," usmál se.

Páník zatím smlouvu nemá

Baník v krátké letní pauze posiloval především ofenzivu, která jej v závěru sezony hodně trápila. Z Opavy proto získala autora devíti ligových branek v premiérové sezoně Tomáše Smolu, kterému by mohl z kraje hřiště posílat klíčové centry i druhý nováček Milan Lalkovič. Ten přichází po sezoně strávené v Olomouci.

Josef Hušbauer (vlevo) ze Slavie a Tomáš Smola z Opavy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem spokojený. Lalkovič je hráč zprava, ale i zleva, individuálně velmi dobře vybavený. Viděl jsem ho, dal naší juniorce asi tři góly, takže kvalitu demonstroval. Smola útočník, klasická devítka, která se dovede prát se stopery. Umí uhrát balony. Oba jsou dobrá trefa," liboval si Páník.

Z hostování se do Ostravy vrátili Brazilec Dyjan de Azevedo, Josef Celba, Alexander Azacký, Petr Breda a Matěj Helešic. „Všechny chci vidět, nikoho neházím předčasně do koše, přestože náš rozchod nebyl třeba ideální," vrátil se Páník k nečekanému odchodu Azeveda do Francie těsně před startem minulé sezony. „Možná je to obrovská škoda pro jeho kariéru, protože půl roku pořádně nehrál. To ale musí vědět hlavně on a jeho manažer," dodal Páník.

Trenér Ostravy Bohumil Páník

Petr Sznapka, ČTK

„Chceme mít na začátku sezony dobrou dvacítku hráčů, abychom měli v týmu konkurenci, tak jak to je v těch silných mančaftech, které pak nemají problém, když hrají systémem středa sobota středa. Nás to potkalo v posledních pěti zápasech, k tomu přibyla zranění a těžko jsme se tím vyrovnávali," řekl Páník.