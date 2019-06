Teď přijde úplně jiná kapitola, hlásí střelec Dynama Ledecký

„Hráli jsme ofenzivně, měli za zápas plno šancí a spousta kluků vyletěla. Já měl prostě jen nejvíc gólů," říká skromně 25letý útočník, jenž s týmem zažil spanilou jízdu soutěží. Jihočeši druhou ligou doslova prolétli a postupový gejzír euforie vytryskl v jejich kabině už tři kola před koncem.

„Zlomový byl březnový duel s Brnem, který jsme otočili a vyhráli 3:2. Od té doby jsme cítili sílu, že postoupíme," usmívá se Ledecký. Z vysněného posunu mezi elitu se radoval tři dny a s ostatními spoluhráči se triumfálně smočil i v Samsonově kašně na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. „Bylo fajn, že zrovna vyšlo počasí a bylo teplo. Zažil jsem oslavy i v Polsku, ale tyhle byly větší. Teď sle přijde úplně jiná kapitola, jedeme od nuly. Věřím, že nebudeme hrát v lize druhé housle," burcuje.

Radost fotbalistů Českých Budějovic

SK Dynamo České Budějovice

Jeho kanonády neunikly konkurenci, na hráčském trhu se stal žádaným zbožím. Žádnou konkrétní nabídku však neřeší. „Možná došlo na nějaké oťukávačky, soustředím se ale na Budějovice," tvrdí bývalý tahoun Znojma, který si zahrál i za juniorku Jablonce nebo rezervu Sparty. Má čich na góly a v šestnáctce dobrý výběr místa. V české nejvyšší soutěži bude zelenáčem, přesto prvoligové starty už do fotbalového životopisu zapsal.

V létě 2016 si ho vyhlédl tehdy druholigový polský Górnik Zabrze, jenž neskrýval ambice. „Přišel jsem do klubu v poslední možný den přestupů, dá se říct za minutu dvanáct. Chtěl jsem tam jít, protože tým měl tradici a viděl jsem na stránkách jeho fanouškovskou základnu. Ve Znojmě jsem byl už dva roky a neposouval se dál," vykládá Ledecký.

Jeho první angažmá v zahraničí se jevilo slibně. Pravidelně nastupoval a pěti zásahy pomohl mužstvu do nejvyšší Ekstraklasy. „První sezona pro mě byla úspěšná, přestože ze Znojma to byl velký skok dopředu a první dva měsíce jsem se rozkoukával," prohlašuje.

Jenže po postupu zahříval v Górniku hlavně lavičku náhradníků nebo bojoval za rezervu. Přednost dostávali domácí hráči, byť Ledecký do několika zápasů v první lize naskočil. „Zkušenost to byla obrovská. Stadiony a zázemím se tam blíží k Německu. Top kluby z české první ligy jsou na vyšší úrovni, ale střed tabulky je srovnatelný," tvrdí. Rychle přitom pronikl i do polštiny, s níž mu v začátcích pomáhal slovenský záložník Erik Grendel.

Jiří Kladrubský může být s výkony Jihočechů spokojen (archivní foto)

Ledecký se však jazykové bariéry nebál, během prvního týdne vyrazil dokonce sám na úřady. „Byl jsem si zařídit v bance platební kartu. Nějak jsem to tam pofackoval, zvládl to rukama nohama, ono ale takových třicet procent slov je podobných jako v češtině," vykládá. „Po dvou měsících už jsem rozumněl, ale horší bylo mluvit. Měl jsem štěstí, že jsem měl souseda, který fandil Górniku. Měli jsme zahrádky vedle sebe a každý den jsme spolu komunikovali, což mně pomohlo," přiznává.

Závěr polské štace strávil na hostování v druhé lize, kde hájil barvy Odry Opole. Na tuhle fotbalovou kapitolu však nemá zrovna příjemné vzpomínky. „Na začátku loňského roku mi řekli, že se mnou nepočítají a dají šanci mladým odchovancům. Začal jsem tedy v béčku a makal. Jenže týden před startem ligy mě trenér áčka povolal zpět, což jsem nechápal a hned první zápas jsem naskočil jako střídající hráč i do utkání. Po něm mi řekli, ať si hledám hostování," líčí. Souhlasil, vzhledem k narození syna však chtěl zůstat poblíž Zabrze. „Nakonec jsem ale dojížděl každý den sto kilometrů. Ten půlrok jsem spíš jenom přežíval, než abych se bavil fotbalem. Jezdil jsem to tam jenom odtrénovat," dodává.

V Polsku po sezoně skončil a kývl Budějovicím, což se ukázalo jako správná volba. Na jihu Čech je spokojený, navíc si s přítelkyní plnými doušky užívá rodičovství. Šestnáctiměsíční syn Matyáš mu roste před očima. „Už chodí a těšíme se, až promluví, protože se mu zatím moc nechce. Asi je trochu línější po mně, ale to přijde, ještě má čas," směje se útočný klenot Dynama, který je s partnerkou neustále ve střehu. "Na sekundu se otočíme a kluk stojí na gauči, takže musíme dávat pozor. Je aktivní a ve věku, kdy všechno prozkoumává. Máme ještě dva psy, ridgebacka a briarda. Velikostí spíš taková telata, ale jsou hodní a zvyklí na malýho, takže v pohodě," ujišťuje Ledecký, jenž není v žádném příbuzenském vztahu s populárním zpěvákem Jankem.

S mužstvem už polyká tréninkové dávky na prvoligový ročník, v němž se velmi těší na bitvu s mistrovskou Slavií. „Celá moje rodina je totiž slávistická. Uvidíme, jestli po tomhle zápase budu šťastný nebo ne," žertuje.