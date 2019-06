Obránce Čolič posílil fotbalisty Českých Budějovic

Čolič přišel do Karviné v létě 2017 a v 48 ligových zápasech se za ni trefil jednou. Představil se i ve dvou barážových duelech proti Jihlavě. Smlouvu se slezským celkem se však rozhodl neprodloužit.

Dvouletý kontrakt s naším klubem dnes odpoledne podepsal bývalý hráč Karviné BENJAMIN ČOLIČ. Více informací na webu ➡️https://t.co/28GtKhi3Hp pic.twitter.com/KUP6mpxWHx — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) 18. června 2019

"Karviné bych chtěl poděkovat za to, že mi dala možnost hrát první českou ligu. Nyní jsem se chtěl ale v kariéře posunout opět trochu dál a z nabídek jsem si vybral České Budějovice. Jednání s panem (generálním manažerem) Vozábalem bylo věcné, konkrétní a dostal jsem i dobré podmínky. Mluvil jsem i s trenérem Horejšem a líbí se mi jeho filozofie fotbalu. Jsem moc rád, že se přestup do Dynama povedl dotáhnout do úspěšného konce," citoval Čoliče klubový web.

K jihočeskému mužstvu přišli na zkoušku také útočník Bastian Ayong z Příbrami a ofenzivní záložník Tomáš Froněk, který naposledy působil v druholigové Chrudimi.