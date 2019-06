Sparta má energii, kvituje Jílek. Žádá však změnu mentality a myšlení

Chce Spartu přebudovat k obrazu svému. A první dojem není špatný. „Když jsem v pondělí vstoupil do kabiny a viděl, jaká jde z hráčů energie, měl jsem dobrý pocit. Věřím, že brzy najdeme společnou řeč a bude to vidět hlavně na hřišti," líčí Václav Jílek. O čem na startu přípravy ještě přemýšlí?

O nutných změnách ve hře týmu- „Hrozně široké téma. Mám trochu jinou představu, než jak se tým prezentoval. Věcí a detailů, které bych chtěl změnit, je dost. Musíme jít postupnými kroky, všechno nelze změnit hned. Chceme nastavit určité principy ve hře směrem do ofenzivy i defenzivy. Všechny stěžejní body, na kterých budeme od začátku pracovat, jsou však podložené změnou mentality. Chceme, aby hráči přistoupili na naše nároky a změnili svoje myšlení."

📺 TISKOVKA | Podívejte se na záznam tiskové konference s trenérem Václavem Jílkem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým! #acsparta



➡ https://t.co/cgaTT9OwhE pic.twitter.com/7xPhot7USt — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 17. června 2019

O obranných standardkách, které jsou dlouhodobě velkou slabinou mužstva - „Pokud něco nefunguje, je prioritou na tom pracovat. Nevím číslo, kolik Sparta v minulém ročníku dostala branek ze standardek, ale je jasné, že to byl extrémní problém, hlavně v důležitých utkáních. Je důležité hráče nastavit, že souboj zvládnou. Jde o jejich přístup a odpovědnost k danému úkolu."

O představě, kdo bude patřit do základního kádru - „Startovní čára nikdy není stejná pro všechny. S některými počítáte na určité pozice víc, s některými míň. Ale zatím jasno určitě nemám. Je výhoda, že asi s polovinou hráčů, co tady jsou, mám přímou zkušenost. U ostatních není problém udělat si během týdne nebo čtrnácti dní obrázek a potom reagovat. Zásadní věc je přímý kontakt. Hlavně poznat, jak se hráč chová v kritických situacích. Nemusí to být dlouhá doba, měsíc by měl stačit."

O případných dalších posilách k Trávníkovi, Kozákovi, Vindheimovi, Krejčímu a Lischkovi - „Všechny hráče jsme s Tomášem Rosickým konzultovali. Pohled na posily máme podobný. Základní body, které jsme chtěli vyřešit, což je středový hráč, stoper a útočník, máme splněné. Pro zvýšení konkurence je třeba zabývat se dalším možným posílením středové a obranné řady. Kvalita jde v konkurenčním prostředí nahoru. Pokud by se objevila zajímavá možnost, je možné, že ještě někoho přivedeme."