Najde Baroš nového Kollera? Rád bych jím byl, usmívá se Smola

„Bary je pro mě jeden z nejlepších útočníků v české fotbalové historii. Co s Kollerem dokázali, za to je třeba smeknout klobouk. Těším se, až ho uvidím trénovat," řekl Smola na úvodním tréninku letní přípravy a němž ostravský kapitán ještě scházel.

„Kuzma (Nemanja Kuzmanovič) mi vyprávěl jaké má Bary zakončení. Od těchto starších kluků se chci učit. Jako tomu bylo v Opavě od Pavla Zavadila nebo Zdendy Pospěcha. Takové hráče musíte v týmu mít," vykládal s devíti góly nejlepší střelec Opavy v minulé sezoně.

Tomáš Smola má před sebou velkou výzvu

Petr Kotala

Baník je krok dopředu

Do Baníku přišel po skončení smlouvy zadarmo. „V Opavě jsem byl rád. Je to klub, který správným směrem ovlivnil mou kariéru, ale odchod do Baníku je pro mě krok dopředu," uvedl Smola, o kterého stála také Karviná, Slovácko a Mladá Boleslav.

Jeho rozhodování, který klub vybrat, výrazně ovlivnil kamarád Kuzmanovič, jenž přišel do Baníku z Opavy o půl roku dříve. „Máme k sobě blízko. Byli jsme spolu v jednom týmu prakticky sedm let, z toho čtyři roky na Střížkově. Kuzma mému rozhodnutí hodně pomohl. Byli jsme spolu hodně v kontaktu, bavili jsme se o tom, aniž bychom věděli, jak to dopadne. Už v zimě jsem měl z Baníku nabídku, ale nechtěl jsem to hrotit, protože jsem byl pod smlouvou," přiznal rodák ze severočeských Loun.

Konkurence je vždy dobrá

Zatímco v Opavě měl, hlavně po příchodu trenéra Kopeckého, své místo na hrotu téměř jisté, v Baníku čeká velký boj o „flek". „Baník skončil v minulé sezoně na pátém místě, takže se dalo počítat s tím, že tu bude velká konkurence. Teď bude na mně, jak se s tím poperu. Ale peru se celý život se vším, takže jsem na to tak nějak zvyklý. Ani v Opavě to nebylo snadné. Pořád tam byl Venca Juřena, který na mě tlačil a za to jsem rád, protože jsem díky tomu musel dávat góly. Konkurence je vždy dobrá," připomněl urostlý útočník.

Milan Baroš z Baníku Ostrava během utkání v Ďolíčku.

Vlastimil Vacek, Právo

Poprat se bude muset nejen s konkurencí v útoku, ale zřejmě také s nevraživostí části opavských fanoušků, kteří při posledním derby bývalému kapitánovi Opavy Kuzmanovičovi vulgárně nadávali.

„Nežiju na sociálních sítích, takže abych pravdu řekl nevím, jak můj odchod vzali. Pokud jde o lidi v klubu nebo spoluhráče, tak s nimi je to v pohodě. S panem Grussmannem (sportovní ředitel SFC Opava - pozn. aut.) jsme si také podali ruku, takže za mě je vše v pořádku," naznačil Smola.