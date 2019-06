Budínský se po dvou letech dočkal. Bude kopat za Mladou Boleslav

Těší se, že místo bitev o záchranu si může zahrát kvalifikaci Evropské ligy. "Abych pravdu řekl, můj přestup do Mladé Boleslavi se řešil téměř dva roky a jsem rád, že se konečně uskutečnil a posunul jsem se výš," pochvaluje si Lukáš Budínský na klubovém webu.

"Osobně se domnívám, že by se do budoucna mohl stát základním kamenem mladoboleslavského týmu. Je to produktivní hráč a ještě ve věku, kdy se může zlepšovat. Vedle Matějovského, Hubínka i mladého Maška vytvoří v prostředku hřiště velmi dobrou konkurenci. Budínský po působení v Bohemce a Karviné udělal krok do lepšího týmu a věřím, že mu pomůže ve výkonnostním růstu," poukazuje trenér Jozef Weber.

"První dojmy z Boleslavi jsou skvělé, protože trenéra Webera trošku znám. Věděl jsem, jak se asi bude trénovat, že dávky budou veliké. Ale příprava je krátká, tak ji musíme zmáknout. Chtěl bych s Boleslaví hrát v popředí ligové tabulky a probojovat se co nejdále v předkolech Evropské ligy," plánuje Budínský.

„Jsem rád, že jeho přestup konečně dopadl, chtěl jsem jej mít v mužstvu delší dobu. Začínáme být v situaci, že skoro žádný z hráčů nemá místo v základní sestavě jisté. Z vlastní zkušenosti vím, že takový stav každému fotbalistovi prospěje. Právě konkurence nás na jaře dohnala k dobrým týmovým výkonům a následně až do Evropy," zdůrazňuje Weber.