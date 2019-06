Trenérovi připomenu, že raději hraju zleva, žertovala posila Baníku Lalkovič

„Zástupci Baníku za mnou několikrát přijeli do Olomouce, povídali jsme si o fotbale, o tom, co by ode mě očekávali a dohodli jsme se," uvedl 26letý světoběžník, jenž si vyzkoušel fotbal v Anglii, ve Španělsku, ve Skotsku i v Holandsku.

Angažmá v Sigmě vám asi nevyšlo tak, jak jste si přál, čím to bylo?

Všude se říkalo, že to bylo tím, že trenér Václav Jílek nebyl spokojený s mou hrou dozadu. Mám na to sice jiný názor, protože se hrou dozadu vůbec problém nemám. Možná k tomu, že jsem zpočátku moc nehrál přispělo i to, že se hrálo o záchranu a trenér sázel na hráče, které znal mnohem více. Já byl nový. Tak to prostě ve fotbale je. Ale já jsem spokojený, po osmi měsících jdu do lepšího klubu. Teď jsem tu a je čas přesvědčit trenéra Baníku Bohumila Páníka.

Bude to těžké?

Nikde to není jednoduché. Bude to záležet na mě, jak budu hrát, jak budu trénovat. Nějakou kvalitu směrem dopředu mám a kdybych dal proti Teplicím nějaké góly, mohl jsem mít z krajních záložníků v Sigmě nejvíce gólů. Baník je ještě větší klub než Sigma a pro mě je to krok dopředu. Těším se na to.

Čím vám Baník imponoval?

Jsou tady ve vedení lidé, kteří už něco dokázali, stejně tak spoluhráči. Úplně cítím, že se klub chce posunout nahoru. Bude tu krásné nové tréninkové centrum na Bazalech, takže ten klub jde nahoru a doufám, že to tak půjde i nadále. Jsem tu, abych tomu pomohl.

Prošel jste akademií Chelsea, o návratu do Anglie jste neuvažoval?

Ani jsem o tom neuvažoval. Přestup jsme řešili v době, kdy se hrála liga a Baník udělal opravdu hodně pro to, aby mě získal. Toho si vážím. Jsme spokojený tam, kde teď jsem.

Baník hrál do poslední chvíle o evropský pohár. Byla i to motivace?

Jasně, samozřejmě. Je škoda, že se to nepodařilo, ale máme před sebou novou sezonu a je šance bojovat o ně znovu.

V Baníku jsou a v minulosti i často hrávali slovenští fotbalisté. Znáte některé?

S brankářem Budínským jsem byl v reprezentaci. A třeba Róbert Zeher tu hrával, že? Když hrál ještě za Košice, tak jsem mu podával balony, když byl mladý. Pak šel do Opavy, z ní do Baníku. A teď hraje čtvrtou ligu proti mému otci (smích). Už má svůj věk, už jen dohrává.

Jste ofenzivní fotbalista, trenér Páník hodně sází na kvalitní obranu. Toho se neobáváte?

Nebojím se toho. Budu dělat to, co ode mne bude trenér chtít. A věřím, že přidám něco i svého a že spolu budeme fungovat.

Trenér Páník vás popsal jako kvalitního hráče na pravou stranu. Je právě tam váš post?

Mně se nejlépe hraje zleva, ale nemám problém hrát na druhé straně. Kam mě trenér postaví, tam budu hrát. Pokud se o tom budeme bavit, tak mu možná připomenu, že raději hraji zleva (smích), ale na to máme pořád ještě čas.