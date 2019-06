Janečka se vrátí do zálohy. Na stopera jsem podle trenéra moc živelný, směje se

Před půl rokem náhle zamířil z Karviné do Trnavy, neméně překvapivý byl ale i jeho návrat. Trnavu s kapitánskou páskou dovedl k výhře ve Slovnaft Cupu, těsně před zahájením letní přípravy ale požádal o ukončení smlouvy a zamířil zpátky do Karviné. „Nyní už bývalý majitel Spartaku Vladimír Poór prodal klub a to byl signál skončit i pro mě. Šel jsem za novým vedením a oznámil jim to. Pomohlo, že už jsem byl v kontaktu s šéfy MFK Karviná a byl rozhodnutý, že se chci vrátit,“ vysvětloval Janečka, jenž odcházel do Trnavy s vidinou budoucí práce v klubu. Se stejnou nadějí se nyní vrací.

Byla nabídka k návrátu podobná té z Trnavy? Že byste po kariéře zůstal v klubu v nějaké další roli?

K tomu bych řekl asi toto, že bych si to dovedl představit. A to z několika důvodů. První je, že už jsem skoro Karviňák, protože jsem tady koupil byt a bydlím tu a druhým důvodem je, že tenhle klub má obrovskou perspektivu. To zázemí, ať už na hlavním stadionu, ale i v podobě tréninkových hřišť, má málokterý klub. Ke smůle Karviné je ale v tomto regionu číslem jedna Baník Ostrava a ti nejlepší mladíci jdou tam. Na ostatní zůstává zbytek. Proto je potřeba v klubu pracovat trochu jinak.

Jak?

O tom jsem se už s panem majitelem (předseda správní rady Jan Wolf - pozn. aut.) bavil a řekl jsem mu, že tenhle problém se těžko vyřeší. Baník je značka, proto je třeba pracovat skautingem na Slovensku, nebo Polsku. Stojí to peníze, ale v tom počátku ne zase tolik, jako když hráč dosáhne například 20 nebo 21 let. V devatenácti či sedmnácti nejsou tabulkové částky tak strašné.

Takže svou budoucnost vidíte jako skaut?

Majiteli jsem zároveň řekl, že se vidím spíše u mužského fotbalu, kde mám mnohem větší přehled na českém, slovenském i polském hráčském trhu. Tuto práci bych si dovedl představit. Neříkám, že bych nechtěl možná i trénovat, asi nejvíce mě však láká pozice sportovního ředitele. Ale nechci škodit Luboši Vlkovi (smích), takže chci co nejdéle hrát.

V Karviné jste podepsal roční smlouvu. Bude to další sezona se záchranářskými starostmi?

Nečeká nás nic lehkého. Uvidíme, až přijdou těžší chvíle. V nich se ukáže, jaký máme charakter, jak pracuje pod stresem mužstvo a taktéž i trenéři. Reálně je ale potřeba říct, že o záchranu budeme bojovat i teď. A pokud ne, což bych byl velmi rád, tak to bude tím, že budeme mít kus štěstí.

Tým se docela za půl roku, kdy jste byl pryč, docela proměnil. Jaký je?

Skoro všechny kluky ale znám. Mladíci Wala, Putyera s námi trénovali, i když hráli v juniorce. Bylo potřeba něco změnit, poslední dva roky jsme se zachraňovali v posledním utkání, asi nebylo něco v pořádku. Ale jak stále říkám, není dobře se skrývat za chyby. Hráči i celý tým jsme zodpovědní za to, co se poslední dva roky stalo. Bylo by velmi špatné, kdybychom se nepoučili.

Jak bude těžké nahradit góly, které odešly s Wágnerem a Budínským?

Buďa (Lukáš Budínský), Wagi (Tomáš Wágner), Berky (Martin Berkovec) byli klíčoví hráči. Zůstal Ba Loua, ale je zraněný. Bude to velmi těžké, ale takový je fotbalový život. Tihle kluci měli, co se týká gólů a přihrávek, nejlepší čísla v klubu, takže se logicky posunuli výše. Do klubu, který má vyšší ambice a možná je i lépe finančně zabezpečený. Na druhou stranu jsme už delší dobu věděli, že odejdou a měli bychom za ně mít připravenou náhradu. Takže uvidíme.

V prvním přípravném utkání, ve kterém jste porazili Žilinu 4:3, vás fandové vítali velmi vřele. Jak jste to vnímal?

Bylo to fajn, i Marek Bielan (asistent trenéra Františka Straky - pozn. aut.) se smál, že mě možná trenér přestane mít rád, protože mě lidi budou mít raději (smích). Každého hráče potěší, když ví, že si ho lidé váží, ale já budu spokojený, i když budou křičet jméno trenéra. Bude to totiž znamenat, že se nám daří. Nikde navíc není napsáno, že budu pravidelně hrát, protože jsou tu mladí hráči jako Lingr nebo Smrž a další do zálohy možná ještě přijdou.

Když jste odcházel, byl z vás stoper. Proti Žilině jste ale hrál v záloze. Tam s vámi trenér Straka počítá?

Řekl mi, že se mnou počítá do středu zálohy. Na post stopera jsem na jeho vkus moc živelný. Ale budu hrát tam, kam mě postaví, klidně i na stoperu. I když svůj způsob hry už asi teď nezměním a je na trenérovi, jestli se mu to líbí či ne.

V prvním domácím ligovém utkání přivítáte Baník Ostrava. To byl pro vás pokaždé hodně emotivní soupeř. Těšíte se?

Je to derby, k tomu v bráně Lašty (Jan Laštůvka), pokud se tedy dohodne na nové smlouvě, protože co jsem si s ním naposledy psal, tak ji podepsanou neměl. Věřím ale, že rok ještě v Baníku bude, takže se těším speciálně na něj. Tyhle zápasy proti Baníku, Spartě, Slavii nebo Plzni jsou skvělé. Nejvíce se ale těším na Baník a věřím, že budeme úspěšní tak, jako byli kluci beze mě na jaře (2:0). Sledoval jsem to v televizi a byl jsem rád, že Karviná bezzubý Baník porazila.