Revoluce? Nová pravidla? Některé změny budou hodně viditelné

Gól rukou už prostě ne! Tahle změna jde po samotné podstatě fotbalu. Branka dosažená rukou útočícího hráče by za žádných okolností neměla platit. Neúmyslné hraní rukou už není omluvou vedoucí k uznání trefy.

Platí to i v případě, že míč se od ruky neodrazí přímo do brány, ale týmu pomůže třeba už jen k tomu, že se dostane do gólové příležitosti.

Rozhodčí Emanuel Marek zkoumá videozáznam během utkání mezi fotbalisty Sparty a Karviné. Ilustrační foto.

Vlastimil Vacek, Právo

Další zásadní a v zápase hodně zřetelná změna se týká rozestavení hráčů při tzv. standardních situacích. Obranná zeď při přímých kopech nesmí být narušována vetřelci. Nesmí v ní stát hráč útočícího týmu. Pokud má jít o pravidlem chráněnou obrannou zeď, musí v ní být nejméně tři hráči. V takovém případě pak musí být hráči útočícího týmu minimálně jeden metr od zdi.

Klíčový pro posouzení situace by měl být okamžik provedení samotného kopu. V tom může být problém, ale zatím to nevypadá, že si rozhodčí v lize budou v těchto případech pomáhat sprejovým vyznačením zakázaného prostoru.

Jedna ze změn se týká pokutových kopů. Gólman doteď musel být při zahrávání penalty oběma nohama na brankové čáře nebo nad její úrovní. Novinkou je, že na čáře musí být nejméně částí jedné nohy. Druhou může mít kdekoli. Smí se pohybovat.

Pravidlo je tedy pojato volněji, nicméně na probíhajícím světovém šampionátu žen ve Francii nasadili na provádění pokutových kopů VAR (videorozhodčí), řešili se i centimetrové prohřešky a bylo z toho hodně nevole.

A jedno upřesnění. Zvěsti o tom, že se při pokutovém kopu v průběhu zápasu už nesmí dorážet (po případném zákroku brankáře), jsou mylné. Pokud brankář vyrazí střelu z pokutového kopu, jeho exekutor či kdokoli další může pokračovat ve hře. Tudíž i dorážet do brány.

Rozhodčí Karel Hrubeš diskutuje během derby s hráči (zleva): Guelor Kanga, Milan Škoda a Florin Nita.

Vlastimil Vacek, Právo

Další novota? Triviální poučka, že míč při rozehrávce musí z vápna, už neplatí. Při kopu od branky může totiž spoluhráč rozehrávajícího přebírat balon i uvnitř pokutového území.

Není třeba asi příliš pochybovat o tom, že rozehrávku od brány to může poněkud zdramatizovat.

V okamžiku, kdy rozhodčí zasáhne míč, dojde nově k přerušení hry. Pokud se od arbitra odrazí míč do branky, nebo třeba i jen při drobném zásahu se dostane k míči druhý tým, zahrává se míč rozhodčího. Radost z gólu dosaženého z podobné situace je bezpředmětná.

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25. května 2019

Míč rozhodčího se v tomto případě má vhodit přímo poškozenému celku. Soupeři musejí být od hráče přebírajícího míč vzdáleni nejméně čtyři metry.

Podle nového znění pravidel bude také moci sudí udělit karty provinivším se trenérům na lavičce. A při střídání hráč nově opouští hřiště v nejbližším možném místě. Nemělo by tak docházet k prodlevám, které trvají desítky vteřin.