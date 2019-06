Kadlecovo utrpení nekončí, Sparta odjela do Rakouska bez něj. Čivič je na prodej

Dopoledne trénink na Letné, regenerace, oběd a cesta do dobře známého místa jen několik kilometrů jižně od českých hranic. Takový byl úterní program svěřenců Václava Jílka. Mužstvo již dorazilo na soustředění do rakouského Bad Leonfeldenu. Klubovým autobusem zamířilo do Horního Rakouska 22 hráčů do pole a čtyři brankáři.

Václav Kadlec mezi nimi není. Jeho koleno negativně reagovalo na zvýšenou zátěž v prvním týdnu letní přípravy. Až v druhém týdnu soustředění by se měl k mužstvu připojit Uroš Radaković, který léčí zdravotní problémy po sobotním přátelském zápase v Benešově. Na prvním středečním tréninku budou chybět také dlouhodobě zranění Bořek Dočkal, Václav Drchal, Lukáš Juliš, Matěj Pulkrab a Filip Panák.

🚌 KÁDR PRO SOUSTŘEDĚNÍ | Sparťané dorazili na soustředění do Rakouska! 🇦🇹 Odcestovalo 22 hráčů do pole a 4 brankáři! #acsparta



Podrobnosti ➡️ https://t.co/FKSgChz3Y8 pic.twitter.com/34c0HIWazc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 25. června 2019

Do nominace se nevešli ani Václav Dudl a Jiří Kulhánek. Druhý jmenovaný má svolení připravovat se do konce měsíce s Dynamem České Budějovice.

Klub už při zahájení přípravy oznámil, že jedná o odchodech Vukadina Vukadinoviče a Bogdana Vatajela, který by se měl vrátit do Rumunska. Zároveň probíhají jednání o transferu Eldara Čiviče. O bosenského reprezentanta stojí Dinamo Záhřeb.

Georgés Mandjeck je nadále s reprezentací Kamerunu na Africkém poháru národů.