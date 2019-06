Liberec posílí útočník ze Slavie

„Jde o hráče Slavia Praha a zatím se jedná o roční hostování. Jde o útočníka s ligovými zkušenostmi z Bohemky, Slovácka a Teplic. Hrál také za reprezentaci do 21 let," uvedl sportovní ředitel Liberce Zdeněk Koukal. 22letý útočník ve středu odcestoval se Severočechy na herní soustředění do Rakouska.

Jan Kuchta je odchovancem Slavie, v první lize posbíral celkem 44 startů. Hrál v mládežnických reprezentacích, kde ho vedl současný kouč Liberce Pavel Hoftych. Ten má nyní do útoku k dispozici Petara Musu a Jana Pázlera.

Slovan po sezoně opustil jeho nejlepší střelec Libor Kozák, který přestoupil do pražské Sparty. Hostování skončilo i ofenzivnímu univerzálovi Janu Sýkorovi a smlouva vypršela Filipu Orššulovi. Jinak však zatím zůstává kádr šestého týmu pohromadě. S mužstvem kouče Pavla Hoftycha se dál připravuje i gólman Filip Nguyen, o něhož stála pražská Slavia.