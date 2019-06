Krob se díky trestu v Teplicích podívá do Evropy. Míří do Jablonce

Docela paradox. Díky trestu ve svém původním klubu si nejspíš pomůže do týmu výše tabulkově postaveného. A zahraje si s ním dokonce kvalifikaci Evropské ligy... Zkušený fotbalový obránce Jan Krob (32) míří z Teplic do Jablonce, kde má podle zákulisních informací připravenou smlouvu na jeden rok s dvouletou opcí. S mužstvem Petra Rady by měl již ve čtvrtek zamířit na soustředění do Rakouska.