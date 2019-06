Trpišovský: Stanciu do Slavie? Takového hráče by chtěl do týmu každý trenér

Skutečně bylo a možná pořád je reálné, že by se rumunský legionář Nicolae Stanciu vrátil do české ligy. Nikoli ovšem do Sparty, která za něho zaplatila před půldruhým rokem téměř sto milionů korun, ale po šestiměsíčním arabském intermezzu do konkurenční Slavie. „Jednání skutečně proběhla, ale šlo o záležitost vedení klubu a sportovního ředitele Honzy Nezmara. V tuto chvíli ale není transfer Stanciua aktuální,“ tvrdil po prvním domácím přípravném zápase s Českými Budějovicemi(0:2) na novou sezonu slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Opravdu byste Stanciua do svého mistrovského týmu chtěl? Znamená to, že jste s jednáními o jeho příchodu do Slavie souhlasil?

Ale ano, protože jde o šikovného, a hlavně nadstandardního fotbalistu, kterého by chtěl do mužstva každý trenér. Podle mého jde dokonce o hráče s největším fotbalovým potenciálem, který se v české lize objevil. Proto ho mám zařazeného v kategorii velmi dobrých fotbalistů.

Co vám na něm imponuje nejvíc?

Je to typ, který v našem mužstvu nemáme. A pokud se chceme vyrovnat Ajaxu nebo Celticu, tedy soupeřům, kteří nás v kvalifikaci o ligu mistrů čekají, potřebovali bychom někoho takového. Navíc je v nejlepším fotbalovém věku. Vždyť je mu šestadvacet.

Nicolae Stanciu v dresu pražské Sparty

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže vy u každého přestupu preferujete i hráčův charakter. Ten Stanciův vám do slávistické kabiny zapadá?

Nepracoval jsem s ním, ale informací a referencí o něm mám dost a dost. Od jeho spoluhráčů, od bývalých hráčů... A reference jsou to pozitivní. Navíc jsem viděl spoustu zápasů, které odehrál.

Ani jeho nedávní sparťanská minulost vás nenahlodala?

To neřeším a řešit nemohu. Momentálně působí v arabské lize, ale objevila se možnost, že by se mohl vrátit. Dostal jsem dotaz, zda bych ho chtěl a odpověděl jsem, že bych si ho v našem týmu dovedl představit. Je to vždy o výkonech hráčů. O tom, zda k nám chce a zda by nám pomohl.

Slavia v přípravě prohrála s Českými Budějovicemi

Sport.cz

Jenže on chtěl pomáhat i Spartě. Tvrdil, že je pro něho vším a že ji neopustí, dokud s ní nezíská trofej. Přesto pláchnul do Al Ahlí v Saúdské Arábii...

Co bylo, bylo, teď hrál půl roku v jiné lize. Příběh s Arábií je jeho příběhem, ale už to, že chce po půl roce odejít a zase hrát evropský fotbal, svědčí o tom, že to má v hlavě srovnané. Prozřel během krátké doby, a i v tom vidím pozitivum.

Možná se jednání zase naplno rozběhnou, pokud bude Stoch akceptovat nabídku z Řecka a opustí vás.

Nebudu popírat – nabídku z Řecka skutečně obdržel a i náš klub byl Řeky kontaktován. Vedení ji zvažuje a záleží na Miňovi, co bude chtíti on a jak se rozhodne. Ono ale nabídek přišlo víc. A i pro jiné hráče.