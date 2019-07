Pauza byla krátká, nohy mám zavařené, hlásí hvězda Slavie. Góly však sází dál

Tam, kde minulou sezonu skončil, přípravu na novou zahájil. První zápas s Českými Budějovicemi (0:2) ještě sledoval v civilu s kočárkem, do druhého už se spolu s dalšími reprezentanty zapojil. Fotbalisté pražské Slavie ve druhém ročníku o Pohár Ferdinanda Daučíka podlehli Slovanu v Bratislavě 2:3 a oba jejich góly vstřelil právě Tomáš Souček. „Nevím jak Slovan, ale bylo vidět, že my jsme hodně unavení z tréninků, měli jsme těžší nohy,“ poukazuje v rozhovoru na klubovém webu.

Udržení největší hvězdy bylo pro sešívané prioritou číslo jedna. Však také prestižní duel slovenského mistra s českým znovu ukázal, jak důležitý Tomáš Souček pro Slavii je.

„Nepodali jsme vůbec špatný výkon. Bylo trošku vidět, že jsme každý tým v jiné fázi přípravy. Nám malinko nešly nohy. Věřím, že když budeme hrát takhle, tak budeme na sezonu dobře připravení," uklidňuje fanoušky po druhé letní porážce.

💬„Šancí jsme měli dost. Věřím, že na sezonu budeme dobře připravení," hodnotil utkání střelec obou slávistických gólů Tomáš Souček #slbsla



📰 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/lXLSGG8xdj — #M19TŘI (@slaviaofficial) 30. června 2019

Do zápasu naskočil hned po týdnu tréninku.

„Je to těžké. Měli jsme hodně náročnou přípravu. Hodně jsme toho naběhali. Druhý zápas byl fotbalově kvalitní. Dokonce jsme si i vytvořili dost šancí," líčí Souček.

Stoch? Odchody k fotbalu patří

Do optimální formy má ještě daleko. „Nohy mám zavařené, musím se do toho dostat. Máme ještě 14 dní, tak doufám, že to všichni ještě poladíme. Je dobře, že takovou facku dostaneme teď."

Moc času odpočinout si po mimořádně dlouhé sezoně neměl.

Tomáš Souček s partnerkou během přípravného utkání v rámci letní přípravy

Vlastimil Vacek, Právo

„Pauza byla krátká. Já jsem měl mezitím ještě nároďák. Byly to ale zase skvělé časy na reprezentačním srazu. Stihl jsem si odpočinout a teď už je příprava v plném proudu."

Zatímco Souček v Edenu zůstal, Miroslav Stoch zamířil do PAOK Soluň.

„Kabina jeho odchod vnímá tak, že tyhle situace k fotbalu patří. Lidé přicházejí a odcházejí. Já jsem rád, že jsem Miňa se Slavii zažil. Je to profík, což bylo také vidět, jak se choval na tréninku. Teď mu přeji hlavně hodně štěstí," vzkazuje Souček do Řecka.