Plzeň pouští útočníka, Poznar se vrací domů

Útočník Tomáš Poznar po vypršení smlouvy v Plzni odešel do Zlína, kde strávil velkou část fotbalové kariéry a v minulé sezoně tam hostoval. Třicetiletý hráč s Ševci podepsal tříletou smlouvu. Oba kluby transfer potvrdily na svých webových stránkách.

Přestupuje do Fastavu Zlín, odkud do Viktorie přišel...

Tomáš Poznar do Plzně přestoupil v srpnu 2016, tedy krátce po startu sezony. Za Viktorii odehrál celkem 24 zápasů, gól vstřelil jeden - ve 3. kole MOL Cupu na hřišti Hlučína. V dalším roce hostoval v ostravském Baníku, v nedávno skončené sezoně pak ve Zlíně, kam nyní přestupuje natrvalo. Smlouvu podepsal na tři roky.

Útočník Tomáš Poznar přestupuje do @footballzlin, kde již minulou sezonu strávil na hostování. Pozny, ať se daří!



„Tomáš to měl u nás již od začátku těžké, měl velkou konkurenci v týmu. Do formy se tehdy začal více a více dostávat Michael Krmenčík, takže Tomáš plnil většinou roli náhradníka. I tak mu děkujeme za služby, které pro Viktorku odvedl. V dalších fotbalových letech mu přeji mnoho štěstí," vysvětluje Adolf Šádek, generální manažer Viktorie.

Slib dodržel

"Už před koncem sezony jsem vedení slíbil, že pokud mi nedá Plzeň ještě šanci a nebo by přišla zajímavá nabídka ze zahraničí, tak se domluvíme. A je tomu tak, podepisuji novou smlouvu tady," říká Poznar.

"Přiznám se, že nabídka, která by byla podle představ, nepřišla a do některých destinací jsem se nehrnul, i když finančně to bylo třeba krásné. Peníze ale nejsou jednoduše všechno a navíc Zlín mi dal štědrou nabídku," dodává zlínský odchovanec, jenž v české nejvyšší soutěži celkem odehrál 100 utkání s bilancí 20 gólů a devět asistencí.

Poznarovi jen vadí, že přišel o soustředění v Rakousku. "Je to komplikace, kterou beru jako fakt. Takže jen já jsem odpovědný, jak budu nachystaný na sezonu. Herní věci musím dohnat velmi rychle, abych byl trenérovi k dispozici," avizuje útočník.