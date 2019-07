Klokani udrželi světoběžníka. Vacek už patří jenom jim

Dva mistrovské tituly má se Spartou, připsal si devět startů v dresu české reprezentace. Dvaatřicetiletý záložník se po návratu ze světa usadil mezi Klokany.

"Chtěl jsem i kvůli sobě zůstat v Ďolíčku, abych navázal na jaro. Věřím, že moje výkony budou ještě lepší a že se Klokanům ukážu v nejlepším světle," říká Kamil Vacek pro klubový web.

Kamil Vacek podepsal smlouvu na 3 roky!💚💚 Více v článku: https://t.co/F5X6VykPmn pic.twitter.com/sYPLDDocAU — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 1. července 2019

Zkušený hráč na jaře nastoupil do 14 ligových utkání v zelenobílém dresu a připsal si jeden gól. Důvodem slabší produktivity může být fakt, že v průběhu jara prodělal boreliózu, což zjistil až po sezoně.

"Poslední měsíc jsem se necítil vůbec dobře, nutil se do zápasů, ale ani trochu by mě nenapadlo, že zrovna mě by se mohlo něco takového stát. Po dohodě s trenérem jsem ani nezasáhl do posledního utkání. Po něm jsem šel do nemocnice. A tam zjistil, že jsem po borelióze," líčí Vacek.

V české lize odehrál celkem 153 zápasů a vstřelil 15 gólů.