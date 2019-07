Hotovo? Bývalý fotbalista Sparty Stanciu míří do Slavie

Záložník Nicolae Stanciu se vrací do české ligy. Bývalý fotbalista Sparty se podle serveru Pro Sport dohodl na smlouvě se Slavií. Podle rumunského webu by měl být co nejdříve oficiálně představen, ve středu večer má přiletět do Prahy.

„Jednání skutečně proběhla, ale šlo o záležitost vedení klubu a sportovního ředitele Honzy Nezmara. V tuto chvíli ale není transfer Stanciua aktuální," řekl po prvním domácím přípravném zápase s Českými Budějovicemi (0:2) na novou sezonu slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Trenér se netajil tím, že by mu šestadvacetiletý Rumun parádně zapadl do mistrovské mozaiky Slavie. "Jde o šikovného, a hlavně nadstandardního fotbalistu, kterého by chtěl do mužstva každý trenér. Podle mého jde dokonce o hráče s největším fotbalovým potenciálem, který se v české lize objevil. Proto ho mám zařazeného v kategorii velmi dobrých fotbalistů," prohlásil už dříve pro Sport.cz

Nicolae Stanciu v dresu Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Trpišovský tvrdí, že takového hráče, jako je Stanciu, v týmu momentálně nemá. "Je to typ, který v našem mužstvu nemáme. A pokud se chceme vyrovnat Ajaxu nebo Celtiku, tedy soupeřům, kteří nás v kvalifikaci o Ligu mistrů čekají, potřebovali bychom někoho takového. Navíc je v nejlepším fotbalovém věku. Vždyť je mu šestadvacet," dodal.

Agentura Global Sports, která rumunského reprezentanta zastupuje, zatím nechce stav jednání komentovat. Informace ze zákulisí však říkají, že operace Stanciu, která trvá již několik týdnů usilovné práce, jde do finiše.

Jindy sdílný předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík vyslal na sociální sítích tajemný vzkaz. Mají fanoušci vnímat jeho poslední příspěvek jako potvrzení příchodu vysněné posily?

Stanciu odešel z Letné v lednu do Al Ahlí. V saúdskoarabského klubu se však dostal do konfliktu kvůli dlužným výplatám. I když se nakonec nejspíš povedlo tento problém vyřešit, hráč si začal hledat nové angažmá. A tím bude nejspíš pražská Slavia. Nejbližší hodiny by mohly vše objasnit.