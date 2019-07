Šmicer potvrdil slávistickému kouči jen to, z čeho Trpišovského občas pobolívá hlava

Na třetí pokus v přípravě vyhráli, takže v táboře mistrovské Slavie už zase vládne pohoda a spokojenost. Zvlášť, když i jednání o příchodu rumunského legionáře Nicolae Stanciua do Edenu spějí podle kuloárních informací k zdárnému rozuzlení. Přesto se trenér Jindřich Trpišovský netajil a netají, že ho z extrémně krátké přípravy občas pobolívá hlava. „Skutečně mě to straší. Prostoru na přípravu opravdu moc není,“ přiznává, že pátrá po informacích a zkušenostech, jak si poradit.

Dokonce i se slávistickou ikonou Vladimírem Šmicrem trenér Trpišovský probíral, co s jeho svěřenci může udělat pouhých 47 dnů, které uběhnou od konce ligové nadstavby do startu nové sezony.

„Od hráčů budeme chtít úspěch a výkony. V lize, evropských pohárech a samozřejmě i reprezentaci. Jenže vzhledem k nadstavbě se nedostává času. Na kondiční přípravu jsme měli týden, během kterého jsme museli dostat do hráčů to, čemu jsme se v předchozích letech věnovali třikrát delší dobu," nijak kouč mistrovského týmu netají, že mu novum minulé sezony pořad není po chuti. Ani úspěch jeho mužstva na ligové a pohárové scéně na tom nic nezměnil.

Fotbalisté Slavie s mistrovským pohárem po výhře nad Spartou v posledním kole nadstavby.

Vlastimil Vacek, Právo

I proto chtěl od legionáře Šmicra slyšet, jaké zkušenosti a poznatky posbíral během angažmá v Liverpoolu. Vždyť na Ostrovech se musí hráči vyrovnávat s nabitým termínovým kalendářem, porcí šedesáti zápasů za sezonu, minimálním odpočinkem.

Nastoupí v úvodu bez reprezentantů?

„Jen mi potvrdil, co jsem tušil. První sezonu nějak přežijete, ale v druhé už se problémy a potíže nasčítají. Dostaví se fyzická i psychická únava, ozvou se zranění. Vláďa dokonce vzpomínal, že jeden z jeho tehdejší spoluhráčů musel po zranění předčasně ukončit kariéru," utvrdil se Trpišovský v tom, že jsou jeho obavy oprávněné.

Slávista Tomáš Souček slaví svoji vítěznou trefu v utkání proti Jablonci.

Vlastimil Vacek, Právo

„A to my máme na rozdíl od jiných českých klubů výhodu, že nehrajeme kvalifikaci evropských pohárů a do boje o Ligu mistrů vstoupíme až v závěrečném předkole 20. či 21. srpna," hledá slávistický kouč na extrémně krátké přípravě alespoň nějaké pozitivum.

„Ale i tak... Reprezentanti budou mít na přípravu jen tři týdny, Ngadeu ani ty ne, protože stále ještě hraje s Kamerunem na africkém šampionátu. Proto vážně přemýšlím o tom, že v prvních ligových kolech nastoupíme bez nich. Rozhodnu se ale samozřejmě až podle toho, jak budou před prvním zápasem ve Zlíně vypadat."