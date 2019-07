Nejsi srá*, dokážeš se vrátit! Krmenčík líčí, co prožíval po zranění, a prozradil, co slíbil Limberskému

Jste z toho nervózní?

Nervózní nejsem. Pan Šádek mi říkal, že mám být v klidu, protože to v sobě mám. A že se důležitým gólem chytnu a budu je pak pálit jako na běžícím pásu. Je jen otázka času, kdy to protrhnu. Nevím, jestli po zranění všichni čekali, že budu z každé střely dávat góly. Ale snažím se při zápasech pracovat pro tým. Góly potom přijdou.

Fyzicky jste ok?

Abych řekl pravdu, jsem teď docela dost zavařenej. Ale to asi všichni, je příprava. Já jsem ale navíc začínal po zranění. Tělo bolí, ale tohle znám. Jen o něj teď musím pořádně pečovat. Regenerovat, chodit na masáže. Víc než dřív.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík (vlevo) během přípravy ve Westendorfu.

Jak těžké byly měsíce bez fotbalu?

Do té chvíle jsem jen jednou delší pauzu. Během hostování na Dukle jsem měl problémy s chrupavkou. Přetržený křížový vaz je pro fotbalistu černá můra, je na každém, jak se s ní vypořádá, když přijde. Mohlo to dopadnout špatně, třeba jsem už nikdy nemusel hrát fotbal. Koleno mi mohlo otékat, mohl se do něj dostat zánět. Naštěstí nic z toho se nepřihodilo. S fyzioterapeuty jsme dělali maximum, abych se vrátil co nejdřív. V co nejlepší fyzické formě. To se povedlo. Teď je už jenom na mně, abych chytil pohodu i herní a dával góly. Jsem ještě mladej, věřím, že mám Viktorce pořád co dát.

V klubu vás prý museli krotit, abyste návrat neuspěchal.

Na pana Šádka jsem tlačil, chtěl jsem být v závěru jara aspoň na lavici. To jsem za sebou ještě neměl kontrolní vyšetření na magnetické rezonanci. Řekl mi, ať se zklidním. Kousal jsem to špatně, protože tělo mi říkalo, že je v pohodě. Chtěl jsem hrát.

V období, kdy se vám zranění přihodilo, nepodléhal jste depresi?

Musím přiznat, že tři měsíce po operaci byly náročné. Honilo se mi hlavou, co bych vlastně dělal, kdybych se k fotbalu nevrátil.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík během přípravy ve Westendorfu.

Co byste dělal?

Asi bych šel ke strejdovi do stavební firmy. Nevím, jestli bych jezdil s ještěrkou nebo bych dělal stavbyvedoucího. Někde by mě zaměstnal. Nechtěl jsem si tuhle variantu připouštět, ale nemohl jsem ji z hlavy vytěsnit. Na pár dnů jsem malé depresi podlehl. Ovšem pak jsem si řekl: nejsi srá*, dokážeš se vrátit!

Byl váš splín o to větší, když tři měsíce předtím za vás nabízelo Bordeaux téměř 200 milionů korun? A vy se mohl zajistit na celý život.

V Plzni se nemám vůbec špatně, i co se týká financí. Ale v Bordeaux by to pochopitelně bylo o něčem jiném. Jsem ale takový, že jsem si ty tyhle věci nepřipouštěl. Sdělili mi nabídku, na něčem jsme se domluvili. Jenže pak jsem se zranil. Stalo se mi to ve špatnou dobu. Jsem každopádně rád, že je všechno za mnou.

Letos v zimě o vás stály Bruggy, tedy v době, kdy jste ještě chodil o berlích. Byl jste překvapený?

Hlavně jsem přemýšlel nad tím, abych se dal co nejdřív do kupy a byl znovu na hřišti. Nakonec jsem rád, že přestup nedopadnul. Doufám, že Bruggy dostaneme v Lize mistrů a já jim dám nějaký gól. (směje se)

Plzeňský útočník Michael Krmenčík (vpravo) při tréninku.

Je neobvyklé podstupovat zdravotní prohlídku v době, kdy jste zraněný.

Přiznávám, byla to zvláštní situace. Vždyť jen tři dny předtím, než jsem přiletěl do Belgie, jsem zahodil berle.

Nyní jste fit, stojíte na prahu nové sezony. S jakým cílem do něj půjdete vy, posléze i Plzeň?

Limbovi (David Limberský), pro kterého je to pravděpodobně poslední sezona, jsem něco slíbil.

A to?

Že se bude loučit s pohárem nad hlavou. Pro mě je tedy cíl jasný: mistrovský titul. A dostat se do Ligy mistrů, která je nejen pro mě velkým lákadlem. Na podzim jsem v ní stihl jen tři zápasy, dal jsem dva góly. Což není špatná vizitka, nicméně kdybych byl zdravý, mohl jsem přidat další. Prokousat se předkoly Ligy mistrů bude letos náročný.

Hned ve druhém narazíte na řeckého giganta Olympiakos.

Máme tým, který když se smekne, může porazit i top týmy. Čeká nás v Řecku peklo. Velké vedro, fanatičtí fanoušci. Musíme udělat doma dobrý výsledek.

Dal jste si gólovou metu pro nadcházející sezonu?

Řeknu to takhle: chci být co nejvíc prospěšný mužstvu. Střílením gólů, asistencemi, herním vytížením. Nějaké jméno myslím mám. Chci se držet toho, že jsem Krmenčík a že musím dávat góly.

K vašemu jménu se váže květnová událost s dopravní nehodou. Po ní se vyrojily spekulace, že jste řídil vy, a ne vaše těhotná manželka.

Je to rodinná záležitost. Jsem rád, že manželka je v pohodě, že se nikomu nic nestalo. Je to pro mě uzavřená záležitost, víc se k ní nebudu vracet. Spekulace médií nemíním vůbec komentovat.