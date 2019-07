Rumun Stanciu se vrací do české ligy. Tentokrát za něho rekordní přestupovou sumu zaplatí Slavia

Už ve středu v noci uvedl tweetový mág Jaroslav Tvrdík slávistické fanoušky opětovně do varu.

„Zítra v Rakousku nás bude o jednoho víc," vyslal do světa další z mnohoznačných vzkazů.

O Stanciuovi ale pochopitelně ani slovo, i když námluvy s rumunským legionářem dospěly do finále.

Ani Čechův přestup nebyl tak náročný

„Konečně jsme totiž přiložili poslední dílek do přestupové mozaiky, která se dávala dohromady od poloviny května zhruba měsíc a půl. Ale to jen díky nekonečné trpělivosti, rozvaze a vstřícnosti předsedy slávistického představenstva Jaroslava Tvrdíka," netají šéf a majitel agentury Global Sports Pavel Zika, že šlo o nejtěžší a nejsložitější přestup za celou dobu, co se v manažerské branži pohybuje.

„Během dvaadvacetileté praxe opravdu nic podobného nepamatuji. Byl to nejtěžší přestup, který jsme chystali. Ještě složitější, než když Petr Čech svého času přestupoval do francouzského Rennes," přitakává Pavel Zika, jehož společnost Stanciua v Čechách zastupuje.

„V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že z transferu sejdu a Nico se budeme muset vrátit do Arábie. Už se pomalu chystal. Ve středu v deset večer jsme ale pro něho a jeho agentku Annu kupovali letenky do Prahy."

V té chvíli už byl přestup rumunského legionáře do mistrovského klubu stvrzen. Po nekonečných jednáních a dohadech o každý dolar, který si majitelé klubu Al Ahlí nárokovali a požadovali. A také po dohodě o bonusech, o kterých se jednalo rovněž. A urputně, protože i slávistický boss Tvrdík je tvrdý obchodník.

Nejdřív popis faxové kopie smlouvy

„I kopie smlouvy, kterou si obě strany vyměnily faxem, byla podepsány. Zajistili jsme letenky, čekali na Nica na letišti, pronajali reprezentativní salonek a v Praze se došlo k podpisu originálu smlouvy. Hned poté odvezl sportovní ředitel Slavie Jen Nezmar Nica za mužstvem na rakouské soustředění," přidává Zika podrobnosti k rekordnímu transferu do české ligy a pochopitelně nejdražšímu hráčskému přestupu do Slavie.

Výši přestupové částky nemíní prozradit ani jedna strana, dokonce ani Pavel Zika ji nechtěl komentovat. Jen naznačil, že ve finále přesahuje sto milionů korun a k ní by bylo nutno připočíst i některé bonusy.

Podle dobře informovaného zdroje sport.cz ve Slavii zaplatí nakonec mistrovský klub za Stanciua 5,2 milionu dolarů, tedy 117 milionů a 336 tisíc k tomu.

Hotovo. Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu podepsal čtyřletou smlouvu s mistrovskou Slavií. Do české ligy se vrací půl roku po odchodu z pražské Sparty.

SK Slavia Praha | Martin Malý

Stanciu přišel do české ligy loni v lednu z belgického Anderlechtu, jemuž Sparta zaplatila 117 milionů korun. To udělalo z rumunského reprezentanta nejdražší posilu v historii české ligy. Spartě se odvděčil deseti góly, které nastřílel v 31 zápasech, aby po roce odešel do Arábie. Nyní se upsal na čtyři roky Slavii.

Sparta ještě zaplaceno nedostala

Údajně za 176 milionů korun. Pro Křetínského klub jde ovšem o virtuální peníze, protože na Letné nepopírají, že Al Ahlí za Stanciua dosud nezaplatilo ani korunu, natož snad nějaké euro.

Nicolae Stanciu po příletu k finálnímu jednání s klubem Al Ahlí.

alahlifc.sa

Možná k tomu dojde nyní, až šejkové zkasírují finance ze Slavie.

Podle informací ze zákulisí v Edenu požadovali původně 140 milionů korun, ale nakonec po tvrdéím vyjednávání slevili, a proto mohlo dojít k dohodě.

Stanciu transfer podepsal a touha trenéra Jindřicha Trpišovského po hráči, který v kádru sešívaných zatím chyběl, se tak naplnila.

Kdo by ho nechtěl? ptal se Trpišovský

„Podobný typ fotbalisty skutečně v kádru nemáme. A pokud se chceme vyrovnat Ajaxu nebo Celticu, tedy případným soupeřům, kteří nás v kvalifikaci o Ligu mistrů čekají, potřebovali bychom někoho takového. Stanciu je navíc v nejlepším fotbalovém věku, neboť je mu šestadvacet," netajil se slávistický trenér touhou, aby mu rumunského legionáře přivedli.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mám ho zařazeného v kategorii velmi dobrých fotbalistů. Podle mého jde dokonce o hráče s největším fotbalovým potenciálem, který se v české lize objevil. Do mužstva by ho chtěl každý trenér, takže i já řekl ano na dotaz, zda bych si ho uměl ve slávistickém kádru představit," potvrzoval Trpišovský, když po obnovených jednáních poprvé veřejně glosoval případný transfer Stanciua.

Sparťanská minulost kouče neděsí

Rumunova sparťanská minulost, ba ani jeho kvapný odchod z Letné do Arábie, mu hlavu nedělal.

„Je to vždy o výkonech hráčů. O tom, zda k nám chce a zda by nám pomohl. Nepracoval jsem s ním, ale informací a referencí o něm mám dost a dost. Od jeho spoluhráčů, od bývalých hráčů... A reference jsou to pozitivní," nepřipouštěl kouč mistrovské Slavie, že by Stanciu do mužstva nezapadl.

Nicolae Stanciu po podpisu smlouvy se Slavií se svou rumunskou agentkou Annou a bratry Davidem a Filipem Zikovými. Společnost Global Sports jejich otce Pavla rumunského legionáře v Čechách zastupuje.

„Co bylo, bylo," reagoval na letenskou epizodu nové slávistické akvizice. „A příběh s Arábií je jeho příběhem. Ale už to, že chce po půl roce zase hrát evropský fotbal, svědčí o tom, že to má v hlavě srovnané. Prozřel během krátké doby, a i v tom vidím pozitivum," vykládal Trpišovský.