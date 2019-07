Jablonec v generálce podlehl Rapidu, v Rakousku prohrál i potřetí

Jablonečtí dobře začali a ve 14. minutě je poslal do vedení Martin Doležal po akci Dominika Pleštila, ale už za tři minuty odpověděl Mert Müldür. Těsně před pauzou Vladimir Jovovič napálil břevno branky Rapidu. Vídeňský tým rozhodl zápas v 80. minutě po dorážce Thomase Murga.

Severočeši na závěr rakouského kempu nedokázali vylepšit předchozí prohry 0:2 s Botosani a 0:4 s Bielefeldem. Čtvrtý tým minulé ligové sezony zahájí nový ročník v pátek doma proti Bohemians 1905.

"Mrzí nás, že jsme prohráli zbytečnou brankou v závěru. Škoda, že jsme nevyužili své šance, kterých jsme měli podobně jako proti Botosani hodně. Výkon ale už snesl parametry, bylo to lepší. Stále nás ale trápí pozice stopera," uvedl kouč Rada pro klubový web. "Dnes hráči předvedli chuť do zápasu i přístup. Dobré utkání hrál Pleštil. Máme týden do ligy, hráči si dva dny odpočinou a od pondělka se připravujeme na páteční hodně těžký zápas s Bohemians," dodal jablonecký trenér.

Slovácko na svém stadionu remizovalo s Trenčínem 1:1. V týmu z Uherského Hradiště zažil obnovenou premiéru Milan Petržela, který přišel ve středu po konci smlouvy v Plzni. Šestatřicetiletý záložník byl během hodiny na hřišti hodně aktivní. Po jeho zblokované střele ve 45. minutě dorazil míč do branky Pavel Dvořák a otevřel skóre. V závěru druhé půle vyrovnal Ante Roguljič.

Teplice v Písku zdolaly nováčka druhé ligy Vyšehrad 1:0. Jediný gól vstřelil těsně před pauzou z penalty útočník Jakub Mareš, jenž se trefil poprvé od letního návratu do severočeského klubu. Po změně stran byl nejblíže druhé brance Hora, ale hlavičkoval jen do břevna.