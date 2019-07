I blesky na dresech by měly Plzni pomoci získat zpátky ztracený titul

Měla by z nich sršet energie, kterou jsou po letní přípravě nabiti. Po trávníku by měli v nové sezoně lítat jako blesk, jenž budou mít na dresech. Hrát fotbal, z něhož bude prýštit síla. Trika, ve kterých fotbalisté plzeňské Viktorie vstoupí už o víkendu na domácí ligovou scénu, by jim k tomu měla být nápomocna. Hlavním motivem nové sady dresů je symbol blesku znázorňující energii, sílu, rychlost, údernost. Právě taková chce Viktoria v nové sezoně být.

„Nový dres je skutečně energický, živý," přitakává kapitán plzeňských fotbalistů Roman Hubník, který měl možnost jako zástupce kabiny sledovat výběr a vývoj trikotů pro novou sezonu a zároveň se stal společně s Lukášem Kalvachem, Michaelem Krmenčíkem a Ondřejem Mihálikem jednou z tváří pro představení.

Právě dva nováčkové ve Viktorii – Mihálik a Kalvach – znázorňují novou energii v plzeňské kabině. Nabit novou silou je i Michael Krmenčík, který se vrací po dlouhém zranění a opět chce být tahounem týmu. A samozřejmě kapitán Roman Hubník, bojovník, který na hřišti nevypustí jediný souboj!

Plzeňské dresy pro venkovní zápasy sází na tradiční bílou barvu, třetí sada pak na fosforově žlutou.

„Teď ovšem musíme veškerou energii přenést na hřiště," je si vědom Lukáš Kalvach a už se nemůže dočkat ostré premiéry, která je naplánovaná na sobotu, kdy Viktoria přivítá doma Olomouc.

Hráči si nové sady dresů pochvalují. „Dobře padnou a cítíme se v nich pohodlně," kvituje Hubník tvar, střih i materiál.

„Plzeňské dresy s vyobrazením blesku jsou skvělou ukázkou motivace týmu do nové sezony," připomíná Štěpán Reinberger ze společnosti Puma, že i trika by fotbalistům Viktorie měla pomoci splnit cíl, s nímž do sezony vstupují. Tedy vyrvat Slavii mistrovský titul a vrátit ho do Plzně.

U druhé sady dresů se Viktoria drží oblíbené bílé barvy. Třetí, jak je již tradicí, je znovu inovativní a úplně odlišná od předchozích sezon. Po zelené a oranžové se viktoriáni představí ve fosforově žluté barvě, doplněné o stejně barevné trenýrky a černé stulpny.