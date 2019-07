Z italské Fiorentiny přichází na Letnou Graiciar. Sparta ho získala na roční hostování

Pět dnů před vstupem do nového ligové sezony získala fotbalová Sparta další posilu. Z italské Fiorentiny přišel na Letnou na roční hostování s případnou opcí dvacetiletý Martin Graiciar, jenž by se měl stát pro trenéra Jílka další akvizicí pro ofenzivu. Graiciar své fotbalové putování začínal jako kluk ve sparťanské akademii, takže nyní se po zastávkách v Plzni, Liberci a Fiorentině do Sparty vlastně vrací.