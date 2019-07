Trest vynesený po baráži nad Ardeleanuem zůstává tajný. Zveřejňovat ho nebudeme, stojí si za svým Chovanec

I listina fotbalových rozhodčích je na nastávající ligovou sezonu doplněná a nachystaná. Trio sudích, kteří z ní byli vyškrtnuti po excesech v barážových duelech v závěru minulého ročníku, na seznamu samozřejmě chybí, i takový Petr Ardeleanu už ví, kolik zápasů si nezapíská. Ví to on, ví to i komise rozhodčích, jen pro fotbalový národ zůstává výše vyneseného trestu dál tajností. „Nikdy jsme to nezveřejňovali a zveřejňovat to dál nebudeme,“ stojí si za svým předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.