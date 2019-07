Látal přímo v historickém centru města slíbil fanouškům, že Sigma bude válčit

Prezentovat se jednodušším, rychlým, aktivním, agresivním fotbalem se v nové sezoně chtějí fotbalisté olomoucké Sigmy. Z hlediska umístění je pak jejich cílem střední skupina, z níž by se pak pokusili probojovat do Evropské ligy. Na předsezonní tiskové konferenci, která se netradičně uskutečnila ve středu v takřka sváteční atmosféře přímo před radnicí v historickém centru města to novinářům, ale i zhruba třem stovkám příchozích příznivců klubu řekl nový lodivod Hanáků Radoslav Látal.

„Příprava probíhala standardně, byla sice krátká, času moc nebylo, ale co jsme chtěli, máme splněno. Věřím, že jsme připraveni tak, abychom mohli podávat kvalitní výkony. Být okolo pátého, šestého místa, by bylo krásné. Los ale máme nesmírně těžký, když začínáme v Plzni, pak hostíme Zlín a hrajeme na Slavii a v Liberci. Uvidíme, jak do něj vstoupíme. Za mužstvo mohu slíbit, že budeme válčit a rvát se o co nejlepší výsledky," prohlásil Látal a od fanoušků si za svá slova vysloužil bouřlivé ovace.

Na jeho „tvrdší tréninkové metody" si hráči, jak zdůraznil, musí zvyknout. „Trénujeme tak, jak jsem byl zvyklý v Polsku, na Slovensku. Každý kouč má prostě svoje způsoby. Hráči nemají jinou cestu, než se tomu přizpůsobit. Musí aktivně přistupovat k protivníkům, být agresivní. Nemám prostě rád bezkontaktní fotbal. Samozřejmě ale respektuji, že každý fotbalista má jiné přednosti. proto kluky budu nabádat nejen k důrazu, agresivitě, ale také, aby se tlačili maximálně do koncovky," zdůraznil kouč Sigmy.

Radoslav Látal.

Vlastimil Vacek, Právo

Ta ztratila klíčového defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha, který přestoupil do Plzně, Milana Lalkoviče pustila do Baníku a hostovat poslala Pavla Dvořáka do Slovácka a Juraje Chvátala do Podbrezové. Z Trnavy naopak přišel středopolař Lukáš Greššák a po ukončení angažmá na Kypru levý obránce Milan Kerbr.

Snahou je přivést ještě středního záložníka a hrotového útočníka. S konkrétními hráči Sigma jedná. Jména však Látal neprozradil.

Momentálně ho ale více trápí zranění zkušeného gólmana Miloše Buchty, který bude kvůli zlomenému prstu chybět několik týdnů a zdravotní problémy Tomáše Zahradníčka a Šimona Falty. „Snad se do soboty, kdy hrajeme v Plzni, dají dohromady. Ať už to však s nimi dopadne jakkoliv, nepojedeme tam se strachem. Viktorka je sice jasným favoritem, ale pokusíme se ji to, co nejvíce znepříjemnit a uhrát dobrý výsledek. Šanci máme," dodal Látal.