Liga v pátek startuje, je ale v kleštích termínů

V pátek startuje nový ročník fotbalové Fortuna:Ligy. Stejně jako ten minulý bude s nadstavbou a baráží. Nově ale bude systém VAR na čtyřech zápasech v kole. „Od jara bychom chtěli pět utkání a výhledově vidím světýlko v tunelu, že by video mohlo být na všech osmi. Je to o penězích, nějaké možnosti se rýsují, ale dokud nebude jistota, nechci hovořit o konkrétním termínu,“ konstatoval předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda s tím, že LFA spolupracuje ohledně video systému VAR velmi dobře s FAČR.

„My zajišťujeme VAR technicky, asociace školí rozhodčí. Nyní je vyškoleno devět videorozhodčích, postupně by tuto roli měli zvládnout všichni hlavní sudí," dodal.

Liga je však v pevných kleštích termínů, s nimiž nelze prakticky hnout. Musí se vejít mezi evropské poháry, MOL Cup a samozřejmě reprezentaci. Možnost využít středy je minimální. „K dispozici jsou v celém ročníku dvě, ale hrát třeba 4. prosince pozdě večer by asi nebylo nejlepší. Na jaře je pak jeden středeční termín, který využíváme pro nadstavbu," vysvětlil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Rozhodčí Emanuel Marek zkoumá videozáznam během utkání mezi fotbalisty Sparty a Karviné.

Vlastimil Vacek, Právo

Pozdní konec, brzký začátek

Trenéři kritizují fakt, že česká nejvyšší soutěž končí oproti jiným o čtrnáct dní později, ale začíná minimálně o čtrnáct dní dříve, takže čas na dovolené, a hlavně přípravu se rapidně zkrátil. „Termíny si kluby odsouhlasily. Máme jediný týden, s nímž bychom mohli hnout. Začít v létě později, ale to by znamenalo dřívější začátek jarní části, tedy v dřívějším únorovém termínu. Chceme ale umožnit našim pohárovým účastníkům, aby měli možnost odehrát dvě ligová kola, než vstoupí do kvalifikací. Kvůli týmům, hrajícím evropské poháry je čtvrtým hracím dnem kola pondělí, byť není fanoušky moc oblíbené. Kluby ale chtějí odstup po čtvrtečních duelech. Zájem na čtyřech hracích dnech mají i naši partneři, především televize," vysvětlil Svoboda.

Odmítl však názor, že čas na přípravu je krátký. „Vycházíme z toho, že už jen v Rusku se hraje liga na třicet kol. Jinde jich je víc, my jsme s pětatřiceti někde uprostřed. České kluby mají na přípravu šestnáct týdnů, v Anglii jich je jen třináct, ve Španělsku a Nizozemsku čtrnáct, v Itálii a Chorvatsku patnáct. Jde o to, přípravu si dobře rozložit do dvou období a správně zvolit její obsah. Vždyť v Anglii se hraje bez přestávky od srpna do května a zvládají to," vypočítal Svoboda.

Fotbalisté Slavie s mistrovským pohárem po výhře nad Spartou v posledním kole nadstavby.

Vlastimil Vacek, Právo

První červená Strakovi

LFA pro novou sezonu umožnila klubům vytvořit podmínky pro tribuny k stání, což by se mělo týkat především domácích fanouškovských kotlů. Zatím tuto možnost využili jen Bohemians 1905 pro svůj kotel za brankou. Kapacita stadionu tak vzrostla z 5000 na 6300. Tuto možnost zvažuje i Zlín.

Změny pravidel, v níž jsou i červené a žluté karty pro členy realizačního týmu, se chopil titulární partner ligy, sázková kancelář Fortuna. Vedle obvyklých sázek na mistra či nejlepšího kanonýra, vypsala i kurzy, který z trenérů dostane jako první červenou kartu. Jasně vedou karvinský František Straka s kurzem 5:1 a jablonecký Petr Rada s 6:1. Už se našel sázkař, který vsadil na Straku 50 000 korun, vydělat by mohl čtvrt miliardy. Jenže Rada hraje už zítra...

Trenér Karviné František Straka.

Vlastimil Vacek, Právo

Fortuna má pro fanoušky připraveny tradiční soutěže ve střelbě a v prvních kolech bude rozdávat slušivé letní kloboučky. Jejich majitelé pak budou mít také možnost vyhrát další ceny, pokud pošlou fotografie a videa, jak smekají při vstřeleném gólu.

Ke zkvalitnění přímých přenosů přispěje hlavní vysílatel O2TV Sport. K dispozici má od FIFA schválenou tzv. ofsajdovou lajnu. Nejprve ji vyzkouší v přenosech, později by měla být k dispozici i videorozhodčím. Přenosy O2TV v plnohodnotném přenosu na deseti či dvanáct kamer sledovalo v minulé sezoně průměrně 125 287 fanoušků, derby pražských S vidělo dokonce 241 526. V nové sezoně bude pokračovat oblíbený pondělní pořad Tiki Taka, který bude mít toto pondělí 80. pokračování.